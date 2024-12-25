Fenerbahçe'de transfer harekatı: Talisca, Boscagli, Hermoso, Brown, Reguilon
Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç sezonun ikinci yarısında takımı güçlendirmek adına yıldız transferlere yöneldi. Talisca transferinde mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek için de harekete geçti. İşte detaylar...
- 1
Süper Lig’in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, taraftarlarını yeniden umutlandırmak için harekete geçti.
- 2
Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, sezonun ikinci yarısında takımı güçlendirmek adına yıldız transferlere yöneldi.
- 3
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, son günlerde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile yoğun görüşmeler gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızın, devre arasında takıma katılması bekleniyor.
-
- 4
Fenerbahçe, savunma hattındaki eksiklikleri kapatmak için de önemli adımlar atıyor.
- 5
Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun sezonu kapatması, Samet Akaydin’in ise performansının yetersiz bulunması, yönetimi yeni stoper arayışına yöneltti.
- 6
Bu kapsamda, PSV’den Fransız stoper Olivier Boscagli, Roma’dan Mario Hermoso ve Manchester United’dan Harry Maguire gündeme alındı.
-
- 7
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Boscagli, Fenerbahçe’ye sıcak bakarken, Hermoso ve Maguire’nin de sarı-lacivertli formayı giymeye istekli olduğu öğrenildi.
- 8
Savunmanın sol tarafına da takviye planlayan Fenerbahçe, Gent forması giyen Archie Brown’u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
- 9
22 yaşındaki İngiliz oyuncu için daha önce de temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, Gent’in 12 milyon Euro’luk bonservis talebini aşağı çekmeye çalışıyor.
-
- 10
Bir diğer seçenek ise Tottenham’da forma şansı bulamayan İspanyol sol bek Sergio Reguilon.
- 11
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Reguilon’u bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, oyuncunun ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle bu transferde avantajlı görünüyor.
- 12
Kadrosunu hem hücumda hem de savunmada güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini etkili bir şekilde değerlendirerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.
-