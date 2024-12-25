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        Haberler Spor Transfer Osimhen'de takas iddiası! - Futbol Haberleri

        Osimhen'de takas iddiası!

        Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:20
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        • 1

          Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılıları Süper Lig ve Avrupa'da sırtlarken, Nijeryalı yıldızla ilgili transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.

        • 2

          İngiliz basını, 26 yaşındaki santrforun transferi konusunda Napoli ile Manchester United'ın temasa başladığını yazdı.

        • 3

          TBR Football'un haberine göre; Napoli, yıldız futbolcuyu takas karşılığında Manchester United'a transfer etme fırsatı sundu.

        • 4

          Manchester United Futbol Departmanı'nın da Jason Wilcox önderliğinde bu seçeneği değerlendirdiği ifade edildi.

        • 5

          Osimhen'in bonservisi için 60 milyon Sterlin'den fazla bir meblağ ödemeye yanaşmayan İngiliz kulübünün, takasla transferi noktalamak istediği belirtildi.

        • 6

          Kırmızı Şeytanlar'ın Osimhen karşılığında Marcus Rashford, Rasmus Hojlund veya Joshua Zirkzee'den birini Napoli'ye teklif edebileceğine yer verildi.

        • 7

          Osimhen daha önce yaptığı açıklamalarda, sezonu Galatasaray'da noktalamak istediğini dile getirmişti.

        • 8

          Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maçta 12 gol atıp, 5 asist yaparak 17 gole doğrudan katkıda bulundu.

        • 9

          Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı golcünün, Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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