Osimhen'de takas iddiası!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılıları Süper Lig ve Avrupa'da sırtlarken, Nijeryalı yıldızla ilgili transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.
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İngiliz basını, 26 yaşındaki santrforun transferi konusunda Napoli ile Manchester United'ın temasa başladığını yazdı.
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TBR Football'un haberine göre; Napoli, yıldız futbolcuyu takas karşılığında Manchester United'a transfer etme fırsatı sundu.
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Manchester United Futbol Departmanı'nın da Jason Wilcox önderliğinde bu seçeneği değerlendirdiği ifade edildi.
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Osimhen'in bonservisi için 60 milyon Sterlin'den fazla bir meblağ ödemeye yanaşmayan İngiliz kulübünün, takasla transferi noktalamak istediği belirtildi.
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Kırmızı Şeytanlar'ın Osimhen karşılığında Marcus Rashford, Rasmus Hojlund veya Joshua Zirkzee'den birini Napoli'ye teklif edebileceğine yer verildi.
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Osimhen daha önce yaptığı açıklamalarda, sezonu Galatasaray'da noktalamak istediğini dile getirmişti.
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maçta 12 gol atıp, 5 asist yaparak 17 gole doğrudan katkıda bulundu.
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Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı golcünün, Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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