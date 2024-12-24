2025 yılı asgari ücreti belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya yükseltildi.

REKLAM advertisement1

Böylece 2024 yılındaki 17.002 liralık net asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış oldu.

İŞVERENE MALİYETİ 30.556 LİRA

2025 itibarıyla brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturuyor.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan'ın açıklamasının "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024 CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL: ENFLASYONA EZDİRDİLER CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücrette yapılan artışı eleştirerek "asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler" ifadelerini kullandı. Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.



Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.



Suriye… — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 24, 2024 İŞÇİ KESİMİ 29.583 TL TALEP ETMİŞTİ Komisyonun son toplantısına işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmama kararı almıştı. TÜRK-İŞ'ten bu kararla ilgili yapılan açıklamada "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü “asgari ücret” gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ’in teklifine karşılık bugüne kadar ne Hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı “karar için” toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

REKLAM Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı Haberi Görüntüle "ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEK DURUMUNDAYIZ" Bakan Işıkhan toplantıdaki konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde şekillenen Türkiye vizyonu doğrultusunda toplumsal refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Ülkemiz küresel ve bölgesel sorunların afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikaları ile ekonomik istikrarını sağlamlaştırmaktadır. Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken fahiş fiyat artışıyla kararlı mücadele yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret desteğini 1.000 Türk Lirasına yükseltiyoruz.



Çalışma hayatımız için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/PU469nIYVE — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 24, 2024 Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumunda olduklarını belirten Bakan Işıkhan "Bu yılki asgari ücret belirleme süreci de her zaman olduğu gibi üçlü sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.Ülkemizin ekonomik istikrarını güçlendiren bu süreci başarı ile yönettiğimizi düşünüyorum" dedi.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET Yıl Net asgari ücret (TL) 2025 22.104 2024 17.002 2023 (Temmuz-Aralık) 11.402 2023 (Ocak-Haziran) 8.506 2022 (Temmuz-Aralık) 5.500 2022 (Ocak-Haziran) 4.253 2021 2.833 2020 2.324 2019 2.020 2018 1.603 2017 1.404 EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 10.332 TL OLDU Asgari ücretle beraber asgari ücrete endeksli ücretler de aynı oranda değişti. Buna göre 2025 itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL’den 10 bin 332 TL’ye yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 15.881 TL’den 20 bin 645 TL oldu. Günlük GSS primi 600.80 TL’den 781.04 TL'ye yükseldi. En düşük Bağkur primi 5 bin 950.75 TL’den 7 bin 735.98 TL'ye çıkarken ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6 bin 500.81 TL’den 8 bin 451.05 TL'ye yükseldi.

Stajyer maaşı 5 bin 100.64 TL’den 6 bin 630.83 TL'ye çıktı.