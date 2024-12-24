2025 yılı asgari ücreti belli oldu
2025 yılı net asgari ücreti yüzde 30'luk artışla 22.104 TL oldu. İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı. Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ karar toplantısına katılmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" açıklamasında bulundu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya yükseltildi.
Böylece 2024 yılındaki 17.002 liralık net asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış oldu.
İŞVERENE MALİYETİ 30.556 LİRA
2025 itibarıyla brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturuyor.
Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan'ın açıklamasının "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını paylaştı.
CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL: ENFLASYONA EZDİRDİLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücrette yapılan artışı eleştirerek "asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler" ifadelerini kullandı.
İŞÇİ KESİMİ 29.583 TL TALEP ETMİŞTİ
Komisyonun son toplantısına işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmama kararı almıştı. TÜRK-İŞ'ten bu kararla ilgili yapılan açıklamada "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü “asgari ücret” gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir. TÜRK-İŞ’in teklifine karşılık bugüne kadar ne Hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı “karar için” toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır” ifadelerini kullandı.
"ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEK DURUMUNDAYIZ"
Bakan Işıkhan toplantıdaki konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde şekillenen Türkiye vizyonu doğrultusunda toplumsal refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Ülkemiz küresel ve bölgesel sorunların afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikaları ile ekonomik istikrarını sağlamlaştırmaktadır. Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken fahiş fiyat artışıyla kararlı mücadele yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumunda olduklarını belirten Bakan Işıkhan "Bu yılki asgari ücret belirleme süreci de her zaman olduğu gibi üçlü sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.Ülkemizin ekonomik istikrarını güçlendiren bu süreci başarı ile yönettiğimizi düşünüyorum" dedi.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 10.332 TL OLDU
Asgari ücretle beraber asgari ücrete endeksli ücretler de aynı oranda değişti. Buna göre 2025 itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL’den 10 bin 332 TL’ye yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 15.881 TL’den 20 bin 645 TL oldu. Günlük GSS primi 600.80 TL’den 781.04 TL'ye yükseldi.
En düşük Bağkur primi 5 bin 950.75 TL’den 7 bin 735.98 TL'ye çıkarken ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6 bin 500.81 TL’den 8 bin 451.05 TL'ye yükseldi.
Stajyer maaşı 5 bin 100.64 TL’den 6 bin 630.83 TL'ye çıktı.