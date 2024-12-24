Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Rashford'a kanca! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!

        Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin bu transfer kiralık olarak bitirebileceği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla oynamayı hedefliyor.

        • 2

          Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için yıldız bir ismi gündemine aldı.

        • 3

          İngiltere basınından TeamTalk'un haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'u yakın takibe aldı.

        • 4

          Sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir adım atmadığı fakat yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

        • 5

          Öte yandan Manchester United'ın, İngiliz futbolcu için 50-60 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.

        • 6

          Bu rakamın Fenerbahçe için çok yüksek olduğu ve sarı-lacivertliler için transferin ancak satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştirebileceği kaydedildi.

        • 7

          Son olarak Jose Mourinho'nun eski öğrencisiyle tekrar buluşmak istediği öne sürüldü.

        • 8

          MOURINHO İLE ÇALIŞTI

          Marcus Rashford, Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü, 28 gol attı ve 18 asist yaptı.

        • 9

          SEZON KARNESİ

          Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan Marcus Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

        • 10

          Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Habertürk Anasayfa