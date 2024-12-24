Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin bu transfer kiralık olarak bitirebileceği aktarıldı.
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla oynamayı hedefliyor.
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Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için yıldız bir ismi gündemine aldı.
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İngiltere basınından TeamTalk'un haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'u yakın takibe aldı.
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Sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir adım atmadığı fakat yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
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Öte yandan Manchester United'ın, İngiliz futbolcu için 50-60 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.
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Bu rakamın Fenerbahçe için çok yüksek olduğu ve sarı-lacivertliler için transferin ancak satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştirebileceği kaydedildi.
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Son olarak Jose Mourinho'nun eski öğrencisiyle tekrar buluşmak istediği öne sürüldü.
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MOURINHO İLE ÇALIŞTI
Marcus Rashford, Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü, 28 gol attı ve 18 asist yaptı.
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SEZON KARNESİ
Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan Marcus Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
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Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.