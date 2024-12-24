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        Haberler Dünya "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek" | Dış Haberler

        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"

        Son dakika... Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 24.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:48
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        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
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        Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, ülkedeki tüm muhalif grupların kendini feshedeceğini bildirdi.

        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucunda 8 Aralık günü başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi.

        Suriye'deki yeni yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık." denildi.

        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
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        "HİÇBİR GRUBUN ELİNDE SİLAH BULUNMASINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

        22 Aralık günü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı ziyaretin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.

        Basın toplantısında "Bazı silahlı gruplarla bir araya geldiniz. Silahların bırakılması yönüne bir anlaşmaya vardınız mı?" sorusunu yanıtlayan Şara, "Biz bu gruplarla koordinasyon halindeydik. Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir." ifadelerini kullanmıştı.

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