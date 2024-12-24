Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta geride kalırken lider Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yeni yıla girdi. Türk futbolunun usta yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında yayınlanan %100 futbol programında sezonun ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Barış Alper ve Sallai hakkında yaptığı analizler dikkat çekti. Efsane futbol adamı, "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var" ifadelerini kullandı.

👔 Okan Buruk'un jokerleri! 🃏



🎙️ Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın 8 oyuncu değiştirme hakkı var, Okan Buruk'tan dolayı. Sallai, Barış Alper ve Yunus 6-7 mevkide oynuyor. pic.twitter.com/M7UY4fCyoT — HT Spor (@HTSpor) December 24, 2024

İşte Dilmen'in yorumları:

"Oyuncu değiştirme hakkı 5 Galatasaray'ın 8 hakkı var. Ortada bir haksız rekabet var o da Okan Buruk yüzünden. Fenerbahçe 5 değişiklik yapıyor Galatasaray 8 yapıyor. Nasıl mı? Anlatalım... Sallai, Barış Alper ve Yunus üzerinden anlatalım. Barış diye bir oyuncu var geçen sene çıktı bu hafta da Ali Samiyen'de maç var. Dünyada başka eşi benzeri olmamış bu üçü denk geldi. Burda Svensson'u Paulista'yı falan oynatamazsın böyle yerlerde. Üç yerde oynatırsın hadi benden de bir olsun. Takım sahaya çıkıyor baktık. 4-2-3-1 Galatasaray. Barış'ı sağ bek gördük sol önde gördük sağ önde gördük. Bir hafta önce Trabzonspor'la oynadı Galatasaray orada Barış'ı forvet gördük. 5 pozisyon. Hoca dedi ki 3'lüye dönüyorum. Kanat beklerde de oynar. İkinci santrfor falan söylemiyorum daha 7 farklı bölgede oynuyor. Geldik 2 numaraya Sallai'ye. 4'lü oynadı hoca geçen hafta sağ ilerde başlarken son yarım saatte sağ bek bitirdi. Bodrum'da sol bek oynattı. Normal yerinde sol açık oynatıyor ve sağ açık oynatıyor. Bazen de 3'lü oynarken diyor ki sen forvet arkası da oynarsın Mertens'in yerinde diyor. 3-4-2-1'in solunda da gördük. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş ilk 10'una sokabileceğim Yunus Akgün'e. Bu başka bir oyuncu oldu. 4'lü oynatacağım Yunus sana çok güveniyorum dedi. Kayseri'deyiz şimdi sağa oynatacağım seni dedi sonra dedi ki git bir de sola geç dedi. Yaptı mı 3 ama 4'lü de sen savunma yapmasını bilmiyorsun dedi hiç oynatmadı. Şu anda 3 oldu. Yunus dedi ben 3-4-1-2 oynayacağım bugün seni sağ kenarda oynatacağım dedi oynattı. Sol tarafta da oynatıyor. 5 tane mevkide değişilik yapabilecek hakkı var Okan Buruk'un. Tabii ki her oyuncunun en iyi oynadığı yerler vardır. Üç tane oyuncuyla siz oyuncu değiştirme haklarını 8'e çıkardınız. Bu oyuncuların özelliği dışında teknik direktörün de cesareti ve çalışmasıdır ve riski seven bir teknik adamdır. Yunus Leichester değil de başka takımdan gelse biraz geriye gidebilirdi. Leichester şampiyonluğa oynayan bir takım olduğu için hep kazanmak zorunda. Sara da öyle play-off oynayan bir takımdan geldi. Yunus en iyi performansını Montella ile Adana Demirspor'da geçirdi. O dönem Adana hep yukarıya oynuyordu."