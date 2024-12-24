2025'in en şanslı burçları

2024 yılının son günlerine yaklaşırken, yeni yıl umut ve heyecan yaratıyor. Peki, 2025 burçlara neler getirecek? Astrolojik açıdan ülkemizde ve dünyada hangi konular ön plana çıkacak? Hangi burçlar bu yılın en şanslıları arasında? Deneysel astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, 2025 yıllık burç yorumlarını Habertürk’ten Bilge Tunçer'le paylaştı.

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İşte Kenan Yasin Bölükbaşı’nın 2025 yılı yorumları ve Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için öngörülerinden satır başları... Detaylar videomuzda!

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Teraziler bu yıl kendi hayatlarını değiştirecekleri, kimlerle muhatap olmaları gerektiğini öğrenmeleri gereken bir yılda. Bu yıl her şey onların karşı kutbunda gerçekleşiyor. Müdahale edemedikleri, bir şekilde beklemek zorunda kaldıkları bir yıl olabilir. O nedenle hayatlarının kontrolünü kaybettiklerini düşünebilirler. Balık-Başak aksındaki tutulmalar Terazilerin 12. ve 6. evinden geleceği için sezgilerine güvenirlerse, iç bilincine dönerlerse hayatın kontrolünün ellerinden akıp gitmediğini, her şeyin bir zamanı olduğunu fark edecekler. Ancak Teraziler için keyifli ve güzel zamanlar var. Özellikle Jüpiter, haziran ayı sonrasında onların kariyer ve hedef alanlarına gireceği için takdir ve onay alacaklar. Hedeflerinde manipülasyona uğradılarsa desteklenme zamanı gelecek. Kendi hedeflerini daha iyi ortaya koyabilecekler. Aşk ve ilişkilere gelecek olursak; önlerinde 18 yıllık bir zaman var. Teraziler büyük sevgiler, aşklar yaşayabilir ama her şeyin büyük olması krizler doğurabilir. İstikrarlı ve temeli sağlam bir ilişki kurmak isteyen, ilişkide sürdürülebilirliğe önem veren Teraziler bu süreçte zorluk yaşayabilir. O nedenle tutkulu bir aşk yerine anlaşmaya dayalı, sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişki yakalamalılar. Teraziler zaten şu an aşk yerine işi düşünmeleri gereken bir zaman diliminde. İşini aşkla yapabilme potansiyelleri çok yüksek bir yıl onları bekliyor.

REKLAM AKREP VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Akrep burçlarının bu yıl sağlık konusuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Günlük sorumlulukları rutin işleri çok fazla değişecek. Evcil hayvanlar sahiplenebillir, hayvan haklarıyla ilgili mücadelelerde yer alabilirler. Evcil hayvanları varsa onlarla ilgili sorumlulukları artabilir. Hayatındaki sorumlulukları bir hayli çoğalıyor. Kötü alışkanlıkları terk etmek, güzel alışkanlıklar kazanmak için pozitif bir yıl onları bekliyor. Akrepler, sezgileri de kuvvetli olduğu için sevdikleri insanlar arasında arabulucuk görevi üstlenmeyi severler ancak bu yıl bu konulardan biraz uzak durmalarında fayda var. Herkese destek vermek yerine biraz da kendilerini ön plana koymaları gerekiyor. Bu süreçte kimlerin onlara yardımcı olacaklarını öğrenmek konusunda güzel bir zaman. Gizli ilişkileri olan Akrepler varsa çok zorlanacaklar. Bunun dışında yeni aşklara yelken açılabilme potansiyeli var. Maddi konuda zaten zorlandıkları bir yıl yaşadılar. Borçlardan, ödeneklerden birazcık kurtuluyorlar. Haziran ve sonrasında maddi konuda birazcık daha rahatlayacaklar.

REKLAM YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Yayların yönetici gezegeni Jüpiter, burç değiştiriyor ve bu durum onlar için farklı bir zaman dilimi başlatıyor. Burç değişimlerine dikkat etmekte fayda var. Daha önce dediğimiz gibi Koç, Aslan ve Yay burçları için özel bir dönem başlıyor. Bu yıl Merkür retroları da tamamen ateş burçlarında gerçekleşecek. Uzun süredir aşk ve ilişkilerle ilgili sıkıntı yaşayan Yaylar, önemli değişimler nedeniyle zorlanmıştı. 2022’den itibaren çok önemli bir döngü içerisinde olan Yaylar, şimdi kendi hayatlarını yeniden kurgulamaya başlıyorlar. İlişkilerindeki sorunları düzelttiklerinde iş konularında, işteki sorunları aştıklarında ise ilişkilerde zorluk yaşayan Yay burçları artık bu döngüyü dengelemek için uygun bir zamanda. Ancak bu dönemde ufuklarını genişletmeleri ve sabit kalmamaları gerekiyor. İş veya hedef değişikliğine direnç göstermemeliler. Kendi kararlarını daha bağımsız bir şekilde almaları ve hedeflerinde çok katı kurallara bağlı kalmamaları gerekiyor. Yay burcunun esnek yapısı bu noktada onlara yardımcı olacak. Farklı alanlara yönelirlerse hayatlarında çok güzel kazançlar elde edebilirler. Ortak kazanca dayalı işler yapan Yaylar için, haziran ayı ve sonrası dikkat çekici olacak. Bu durum 12 yıl önce yaşanmıştı. Sevgili Yaylar, o dönemde neler olduğunu hatırlayıp benzer senaryolara hazırlıklı olabilirler. Ama baktığımız zaman pek de kolay geçmeyecek gibi duruyor. Öte yandan ortak kazanca dayalı projeler ve başkalarıyla birlikte yürüttükleri işlerden güzellikler elde etme potansiyelleri yüksek. Bu nedenle, tek başlarına ilerlemek yerine ortak çalışmalara yönelmelerini tavsiye ederiz.

REKLAM OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Oğlak burçları, ev ve mahrem alanlarında önemli değişimler yaşayacaklar. Aidiyet kavramı bu yıl Oğlaklar için çok önemli bir hale gelecek. Örneğin, “Ben bu şirketin bir çalışanı olmaya ait miyim?”, “Ben bu kanalın bir sunucusu olmaya ait miyim?” gibi sorular bu yıl daha fazla sorgulanacak. Aidiyet kavramını derinlemesine düşünmeleri gereken bir yıl olacak. Bu süreçte, kendilerine ait mahrem alanlar yaratmaya yönelecekler. Ancak sürdürülebilirlik bu dönemde kolay sağlanamayabilir. Ailelerinde çok farklı durumlar ortaya çıkabilir. Ev taşıma veya değiştirme gibi konulardan bir anda farklı gündemlere geçiş yapabilirler. Ancak aidiyetlerini bulan Oğlaklar, hayatlarında çok daha güçlü adımlar atacaklar. Daha iyi hedefler koyacak, nereden para kazanacaklarını, hangi ilişkilere yatırım yapacaklarını ve hangi süreçleri değerlendirebileceklerini net bir şekilde görecekler. Geçtiğimiz yıl Jüpiter, İkizler burcundaydı ve Oğlakların sağlık ve hastalık tarafında etkiler yarattı. Ancak bu yıl, bu sorunların çözümüyle karşılaşabilecekleri bir dönem olacak. Haziran ayı itibariyle onları mutluluk, bolluk, güzel yerler bekliyor olacak. Bu yıl, karşılarına çıkan insanlardan ve olaylardan daha pozitif etkiler alacaklar. Daha umut dolu ve “Hallederiz, yaparız” diyen kişilerle karşılaşacaklar. Aşka ve ilişkilere gelirsek, aile onayı Oğlaklar için çok önemli. Oğlaklar genelde “Tek olsun, ömürlük olsun” anlayışına sahip oldukları için, ilişkilerinde aile onayıyla ilgili birazcık dikkat etmeliler. Evli Oğlaklar, eşleriyle kaliteli vakit geçiremeyebilirler. Bu nedenle, evli olanların, varsa çocuklarına rağmen, eşleriyle baş başa vakit geçirmeye özen göstermelerini önerebiliriz.

REKLAM KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? Kovalar çok ilginç bir zamana geçiş yaptı. Plüton’un Kova burcuna geçişi, önceki yıllarda sıkça konuştuğumuz bir etki ve bu yıl Plüton’un etkisini daha yoğun hissedecekler. Geçen yıl sadece bir göz kırpma gibi hissedilen bu etki, 2025 yılında artacak. Bu durum, yeniden doğma enerjisini beraberinde getiriyor. Hayatlarına küllerinden yeniden doğma ve kabuklarını yenileme enerjisi katacak. Kovaların bu yıl öncelik verdiği konuları daha derinlemesine düşünmesi gerekecek. Bir karara varmadan önce her şeyi enine boyuna değerlendirmeli ve aldıkları kararların topluma ve sisteme faydası olup olmadığını sorgulamaları önem kazanacak. Ancak bu durumu korkutucu bir senaryo olarak görmemek gerekiyor. Bu yıl çok fazla destek alacaklar, büyük sıkıntılar yaşamayacaklarını söyleyebiliriz. Bu yıl fikirleri, düşünceleri ve kiminle iletişim kurdukları önem kazanacak. Yakın çevreleri, kardeşleri ve bu kişilerle olan ilişkileri, eylem planlarında önemli rol oynayacak. Kovaların gelir kaynaklarının yönü değişmeye başlayacak. Bu nedenle borç ve harcamalar konusunda dengeli bir plan izlemelerini tavsiye ederiz. Mart ve eylül ayları, maddi konularda özellikle dikkat edilmesi gereken zamanlar olacak. Ayrıca 2025 yılına Mars retrosuyla giriyoruz. Retroda, Kovalar sağlık konusunda dikkatli olmalılar. Check-up veya tahlillerle hastalıklara ve rahatsızlıklara karşı önceden önlem almalarını önerebiliriz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR? 2025, Balık burçları için dönüşüm yılı. Pek çok Balık burcu, “Her yıl ‘dönüşüm’ diyorsunuz ama ben hala aynıyım, hiçbir şey değişmiyor” diye düşünüyor olabilir. Bu düşüncede haklılar; değişim kolay bir süreç değildir ve çoğu zaman sabır gerektirir. Ancak Balık burçlarının bu yıl gerçekten büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl, Balık ve Başak ekseninde gerçekleşecek tutulmalar, Balık burçlarını yakından ilgilendiriyor. Eylül ayında başlayan bu süreç, önemli değişimlere işaret ediyor. Bu değişimler başta ürkütücü görünse de, zamanla olumlu etkilerini görmeye başlayabilirler. 2013 yılına, 9 ve 18 yıl öncesine bakarak dersler çıkarabilirler. Maddi konular bu yıl öne çıkıyor. Harcamaları kontrol altında tutmalı ve boş yere sözler vermekten kaçınmalılar. Bununla birlikte, sahne sanatları, kurgu, muhasebe gibi alanlarda çalışan Balık burçları için finansal anlamda şansın artacağı bir yıl olacak. Hizmet sektöründe çalışanların da fazla kazanç elde edebileceğini söyleyebiliriz. Balıklar hep ‘ağlak’ diye anlatılsa da çok zekidir. Ama kimsenin görmediği şeyi gördükleri için zeka önemli bir karmik sınavdır aslında. Kestirme yollara, kazançlara kafaları çalışabilir. Kolay yoldan başarı elde etmek yerine, yasal ve etik değerlere uygun bir yol izlemeyi tercih etmek gerekiyor. Özellikle haziran ve sonrası kumar risklerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanında varsa çocuklarının başarılarına şahit olabilirler. Hazirandan sonra KPSS gibi önemli sınavlardan yana şanslılar. Bu yıl Balık burçlarının aşk hayatında maddiyata dayalı ilişkiler öne çıkabilir. Bu durum, duyguların eksik kaldığı bir ortam yaratabilir. Maddi unsurlara dayanan bir bağlantının, çabayla tutku dolu bir aşka dönüşme potansiyeli var. Bekar Balıklar için bu yıl, emek verdikleri bir alandan aşk doğabilir.

2025 YILININ EN ŞANSLI BURÇLARI… Yılın ilk yarısına kadar İkizler, yılın ikinci yarısından itibaren Yengeç burçları yılın en şanslısı diyebiliriz. REKLAM Aşk ve ilişkilerde, ateş elementinden Koç, Yay ve Aslanı düşünebiliriz. Bu burçlar özellikle geçmiş ilişkilerdeki şanssızlıklarıyla ilgili şans yakalayabilirler. Mayıs ayına kadarki süreçte hataları konusunda düzenleme yapabilir, sonraki süreçte aşkı yakalayabilirler.

Kariyerde Balık, Başak, Yay ve İkizler burçları için çok fırsat var. Parasal konularda ise Oğlak ve Yengeçleri sayabiliriz.