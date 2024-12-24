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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk Galatasaray'da başarıya doymadı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk Galatasaray'da başarıya doymadı!

        Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şamil Ekinci Sezonu'nun ilk 17 haftasında da zirvede yer aldı. Son hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte farkı açan sarı-kırmızılılar, araya mutlu girdi. Başarının mimarlarından teknik direktör Okan Buruk, rekorların peşinde olmadıklarını hedeflerinin şampiyonluk ve Avrupa olduğunu dile getirdi. Peki; deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz yıllarda aynı zaman diliminde nasıl bir grafik sergiledi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

        Giriş: 24.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:11
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 17. hafta sona ererken; Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükseltti.

        • 2

          1 haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 galibiyet, 2 beraberlik alarak 44 puan topladı ve zirvede yer aldı.

        • 3

          İLK SEZONDA 88 PUANLA ŞAMPİYON

          2022-2023 sezonunda görevi devralan deneyimli çalıştırıcı, ilk 16 haftada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplamıştı. Cimbom, sezon sonunda ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alarak 88 puanla zirvede yer almıştı.

        • 4

          2. YILINDA REKOR KIRDI

          2. senesinde birçok rekora imza atan Okan Buruk, şampiyon unvanını korumuş ve F.Bahçe'nin 3 puan önünde 102 puanla yine zirvenin sahibi olmuştu.

        • 5

          BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

          Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

        • 6

          AVRUPA'DA TEK!

          Bu sezon sahaya çıktığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldu. Fransa'da namağlup durumda olan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

        • 7

          Ligde araya girilirken Şamil Ekinci Sezonu'nda, G.Saray yine zirvede yer aldı. Peki; Okan Buruk geçtiğimiz sezonların aynı döneminde ne yaptı?

        • 8

          İşte deneyimli çalıştırıcının G.Saray'daki karneleri...

        • 9

          2022-2023 SEZONU

          Antalyaspor 0-1 G.Saray
          G.Saray 0-1 Giresunspor
          Ümraniyespor 0-1 G.Saray
          Trabzonspor 0-0 G.Saray
          Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
          Kasımpaşa 2-3 G.Saray
          G.Saray 2-1 Konyaspor
          Adana Demirspor 0-0 G.Saray
          Kayserispor 2-1 G.Saray
          G.Saray 2-2 Alanyaspor
          F. Karagümrük 0-2 G.Saray
          G.Saray 2-1 Beşiktaş
          Başakşehir 0-7 G.Saray
          G.Saray 2-1 İstanbulspor
          Sivasspor 1-2 G.Saray
          G.Saray 2-1 Ankaragücü

          *16 maç - 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet: 38 puan

        • 10

          2023-2024 SEZONU

          Kayserispor 0-0 G.Saray
          G.Saray 2-0 Trabzonspor
          Gaziantep FK 0-3 G.Saray
          G.Saray 4-2 Samsunspor
          Başakşehir 1-2 G.Saray
          İstanbulspor 0-1 G.Saray
          G.Saray 2-1 Ankaragücü
          Antalyaspor 0-2 G.Saray
          G.Saray 2-1 Beşiktaş
          Ç. Rizespor 0-1 G.Saray
          G.Saray 2-1 Kasımpaşa
          Hatayspor 2-1 G.Saray
          G.Saray 4-0 Alanyaspor
          Pendikspor 0-2 G.Saray
          G.Saray 3-1 A. Demirspor
          G.Saray 1-0 F. Karagümrük

          *16 maç - 14 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet: 43 puan

        • 11

          2024-2025 SEZONU

          G.Saray 2-1 Hatayspor
          Konyaspor 1-2 G.Saray
          A. Demirspor 1-5 G.Saray
          G.Saray 5-0 Çaykur Rizespor
          G.Saray 3-1 Gaziantep FK
          F.Bahçe 1-3 G.Saray
          G.Saray 3-3 Kasımpaşa
          G.Saray 1-0 Alanyaspor
          Antalyaspor 0-3 G.Saray
          G.Saray 2-1 Beşiktaş
          G.Saray 3-2 Samsunspor
          Bodrum FK 0-1 G.Saray
          G.Saray 2-2 Eyüpspor
          Sivasspor 2-3 G.Saray
          G.Saray 4-3 Trabzonspor
          Kayserispor 1-5 G.Saray

          *16 maç - 14 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet: 44 puan

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