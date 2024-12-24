Son dakika: Teğmenler için karar günü 16 Ocak

Son dakika: Teğmenler için karar günü 16 Ocak

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, teğmenlerle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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MSB kaynakları bugün de teğmenler ile ilgili dosyanın Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak'taki toplantısında görüşüleceğini duyurdu.