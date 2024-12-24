İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

MS hastası olan Serdar Ortaç'ın adliyede yürürken zorlandığı görüldü. Serdar Ortaç; "Hâkim karşısına çıkacaksınız, bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna; "İnşallah iyi olur" yanıtını verdi.

'MALTA’YA GİTTİĞİME ÇOK PİŞMAN OLDUM'

Serdar Ortaç mahkemede yaptığı savunmada, "Aylık gelirim 500 bin lira. Malta’da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta’da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur’’ ifadelerini kullandı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Duruşmada Savcı mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmas talep edildi. Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Ortaç’ın avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre istedi. Duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi. Serdar Ortaç adliyeden çıkarken yaptığı açıklamada, "İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.