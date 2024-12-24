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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IICEC Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var" dedi. Şimşek, Bazı kritik, yönetilen fiyatların enflasyonla güncelleyip güncellenmeyeceğini düşünüyoruz, akaryakıt bunlardan biri" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:02
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        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IICEC Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

        - Küresel büyümeyi sınırlayan önemli yapısal faktörler var.

        - Dünya ekonomisinin önemli motorlarından biri ABD, seçim öncesi taahhütler hayata geçerse gelişen ekonomileri iyi bir senaryo beklemiyor.

        - Dost ülkelerden tedarik önemini korumaya devam ediyor, ABD'deki yeni yönetim ile bu daha da önem kazanabilir, Türkiye bundan az etkilenebilir.

        - Borç kaynaklı küresel stres artacak, pek çok ülkenin borç faizine yaptığı ödemeler, kritik alanlara yapılan harcamaların üzerinde.

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        - Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine hala sahip.

        - Kısa vadede sanayici serzenişte bulunabilir ama sizi daha verimli olmaya zorlamamız lazım.

        - Büyüme potansiyelimiz hala yüksek, finansal koşullar şu an zor ama bu geçici, yapısal dönüşüm bizim için olmazsa olmaz çünkü para politikasının sınırları var.

        - 2024'te özel sektör söylediklerimizi çok dikkate almadı.

        - Kısa vadede sıkıntılar var, hayat pahalılığından şikayet ediliyor, sizi duyuyor sorunları biliyoruz.

        - KKM'den çıkış devam edecek, TL'ye güven arttı.

        - Kur hedefimiz yok, fon akışını yönetmek kolay değil, TCMB iyi bir iş çıkardı.

        - Doğru politikaları devam ettireceğiz, sağlıklı, rasyonel politikalarla yola devam edeceğiz.

        - Cari açıktaki iyileşme geçici değil, orta vadede cari fazlaya geçebiliriz.

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        - Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var.

        - Dezenflasyon devam edecek, hanehalkının enflasyon beklentileri yüksek seyrediyor ama düşüş var.

        - Vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralamasının ya da ev sahibi olmasının önünü açacağız.

        - Bazı kritik, yönetilen fiyatların enflasyonla güncelleyip güncellenmeyeceğini düşünüyoruz, akaryakıt bunlardan biri.

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