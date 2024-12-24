Bakan Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IICEC Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Küresel büyümeyi sınırlayan önemli yapısal faktörler var.

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- Dünya ekonomisinin önemli motorlarından biri ABD, seçim öncesi taahhütler hayata geçerse gelişen ekonomileri iyi bir senaryo beklemiyor.

- Dost ülkelerden tedarik önemini korumaya devam ediyor, ABD'deki yeni yönetim ile bu daha da önem kazanabilir, Türkiye bundan az etkilenebilir.

- Borç kaynaklı küresel stres artacak, pek çok ülkenin borç faizine yaptığı ödemeler, kritik alanlara yapılan harcamaların üzerinde. REKLAM - Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine hala sahip. - Kısa vadede sanayici serzenişte bulunabilir ama sizi daha verimli olmaya zorlamamız lazım. - Büyüme potansiyelimiz hala yüksek, finansal koşullar şu an zor ama bu geçici, yapısal dönüşüm bizim için olmazsa olmaz çünkü para politikasının sınırları var.

- 2024'te özel sektör söylediklerimizi çok dikkate almadı. - Kısa vadede sıkıntılar var, hayat pahalılığından şikayet ediliyor, sizi duyuyor sorunları biliyoruz. - KKM'den çıkış devam edecek, TL'ye güven arttı. - Kur hedefimiz yok, fon akışını yönetmek kolay değil, TCMB iyi bir iş çıkardı. - Doğru politikaları devam ettireceğiz, sağlıklı, rasyonel politikalarla yola devam edeceğiz.

- Cari açıktaki iyileşme geçici değil, orta vadede cari fazlaya geçebiliriz. REKLAM - Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var. - Dezenflasyon devam edecek, hanehalkının enflasyon beklentileri yüksek seyrediyor ama düşüş var. - Vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralamasının ya da ev sahibi olmasının önünü açacağız. - Bazı kritik, yönetilen fiyatların enflasyonla güncelleyip güncellenmeyeceğini düşünüyoruz, akaryakıt bunlardan biri.