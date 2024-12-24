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        Haberler Gündem 3. Sayfa Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında | Son dakika haberleri

        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında

        Kocaeli'de korkunç bir cinayet şüphesi ortaya çıktı. İzmit'te yaşanan olayda 40 yaşındaki Funda Kaymaz, evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Cinayet şüphesi üzerine erkek arkadaşı gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:13
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        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Funda Kaymaz (40) evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine erkek arkadaşı gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre İzmit ilçesinde oturan Funda Kaymaz’dan haber alamayan komşuları, yakınlarına haber verdi.

        Bugün saat 09.00 sıralarında adrese gelip eve giren yakınları, içeri girdiklerinde Kaymaz’ı kanlar içerisinde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, Funda Kaymaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Funda Kaymaz’ın ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, cinayet şüphesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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