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        Haberler Magazin 'Cansız manken' lakaplı Vahe Kılıçarslan ateş püskürdü: Kaçmadım işte kanıtı - Magazin haberleri

        Vahe Kılıçarslan'dan açıklama: Kaçmadım işte kanıtı

        'Cansız manken' lakaplı Vahe Kılıçarslan, karıştığı trafik kazasından sonra iddia edildiği gibi olay yerinden kaçmadığına ilişkin belgeler olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:37
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        "Kaçmadım işte kanıtı"
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        15 Temmuz 2023’te Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada; Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobille Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı. Yıldırım’ın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklendi. O sırada otomobilin içinde Dursun Yıldırım, eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunu da bulunuyordu.

        Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlatırken Olcay Emine Yıldırım'ın kürek kemiği kırıldı. Olay yerine gelen ambulansla Afyon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, daha sonra Eskişehir Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede acil ameliyata alınan Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis bölgesine ve bel kemiklerinde ağır kırıklar olan Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı. Kazanın ardından sol bacağı, sağ bacağından kısa kalan Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi.

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        5 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

        Ceza davası devam ederken, kazanın en ağır mağduru olan ve bedensel kayıp yaşayan Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açarken kaza sonrasında olay yerinden kaçtığını iddia etti.

        POLİS TUTANAĞINI YAYIMLADI

        Vahe Kılıçarslan, kaçtığı yönündeki iddiaları reddederek, olayın gerçekleştiği geceye ait görüntüleri ve polis tutanağını yayımladı.

        Vahe Kılıçarslan; "Kaza sonrası trafik polisinin alkol sıfır promil tutanağı. Bana iftira atanları ve hakkımda asılsız 'Kaçtı' diye haber yapanları tek tek mahkemeye vereceğim. Yalan iftira içerikli konuşanları yüce Rabbime havale ediyorum " dedi.

        "YARALILARI ÇIKARIP YARDIM ETTİM"

        Vahe Kılıçarslan daha sonra; "Video kazadan sonra ambulansın geldiği dakikalar ve ben ordayım. Yaralı kazazede vatandaşlarla ilgilendikten sonra ambulanstaki çalışan sağlıkçının sorularına cevap veriyorum. 15 temmuz 2023'te kavşağı dönerken, sürücü Durmuş Yıldırım adlı bir beyefendinin direksiyon hakimiyetini kaybedip, yerde bilir kişi raporunda tescili kayıtlara giren (24) metre fren izi yaparak aracımın arka köşesine çarparak beni sağ tarafa savurmuştur. Bana çarpan araç sürekli fren yaparak kullandığı aracına da, takla attırmaya sebebiyet vermiştir. Bana arkadan çarpan aracın kapılarını açıp, kaza yapan yurttaşları, tek tek çıkararak, yardım etmişimdir. Tüm bu anlattıklarıma rağmen olayları tamamı ile saptırarak çarpan ve kaçan benim olduğumu vurgulayan vicdan yoksunu kişilere ve bir gram reyting uğruna beni haksız suçsuz yere saygı değer halkıma rezil etmek isteyip, beni manşetlere çeken, sayın gazetecilere soruyorum; bu görüntülerden sonra kaleminiz ve vicdanınızla nasıl baş başa kalacaksınız çok merak ediyorum" ifadelerini kullanarak sitem etti.

        Vahe Kılıçarslan'a dava
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        #Vahe Kılıçarslan

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