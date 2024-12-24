Blake Lively'nin cinsel taciz davası açtığı Justin Baldoni'ye verilen ödül geri alındı
Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açtı. Önce oyunculuk ajansından kovulan Baldoni'nin şimdi de ödülü geri alındı
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Justin Baldoni, iki hafta önce Vital Voices adlı kuruluş tarafından 'Dayanışmanın Sesleri Ödülü'ne lâyık görülmüştü. Blake Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminde birlikte rol aldığı ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davası nedeniyle Baldoni'nin ödülünün geri alınmasına karar verildi.
Ödül, "ABD'de ve dünya çapında kadınlar ve kız çocukları adına savunuculuk yaparken cesaret ve şefkat gösteren olağanüstü erkeklere" veriliyor.
Vital Voices adlı kuruluş, Lively'nin açıklamalarının ve açtığı davanın ardından ödülün geri çekildiğini duyurdu. Lively'nin şikâyetinin, kâr amacı gütmeyen kuruluşun değerlerine aykırı olduğu belirtildi.
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Kuruluş, yaptığı açıklamada; "9 Aralık 2024'te Justin Baldoni'yi bu ödülle onurlandırdık. 21 Aralık Cumartesi günü, haberlerden Blake Lively'nin Baldoni ve halkla ilişkiler ekibine karşı açtığı rahatsız edici ve iğrenç davranışlar iddia eden bir dava hakkında bilgi aldık. Baldoni ve halkla ilişkiler çalışanları arasındaki davaya dahil edilen iletişim içerikleri ve gösterdikleri halkla ilişkiler çabaları tek başına Vital Voices'ın değerlerine ve ödülün ruhuna aykırıdır. Baldoni'ye bu ödülü iptal ettiğimizi bildirdik" dedi.
Blake Lively açtığı davada, Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptığını iddia etti.
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Blake Lively, Justin Baldoni’nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendisini zor durumda bırakmak istediğini de öne sürdü.
Şikâyet dosyasına göre, bu yaşananlar nedeniyle sette düşmanca bir çalışma ortamı oluştu ve tüm ekip, Blake Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ın da katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda Justin Baldoni, Lively'ye artık çıplak video veya kadın görüntüleri göstermemesi ve cinsel yaşantısından bahsetmeyi bırakması konusunda uyarıldı.
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Blake Lively ayrıca, Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra, kendisi hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürdü.
Justin Baldoni ve film stüdyosunun, "Lively'nin itibarını zedelemek için 'çok aşamalı bir plan' başlattığı" iddiası dava dosyasına girdi.
Davanın açılmasından sadece birkaç saat sonra, Baldoni'nin bağlı bulunduğu oyunculuk ajansı oyuncuyla bağlarını kopardı.
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Justin Baldoni'nin hukuk ekibi, iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu belirterek, Blake Lively'nin talepleri yerine getirilmediği takdirde filmi rayından çıkarmakla tehdit etmesi üzerine bir kriz yöneticisi tuttuklarını söyledi.
Blake Lively'nin iddialarının "kamuoyuna zarar verme ve medyada itibar karalamak amacıyla kasıtlı olarak sunulduğu" ileri sürüldü.
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Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki gerginlik, ilk olarak filmin tanıtım sürecinde yapılan yorumlardan ve sosyal medya paylaşımlarından sonra gündeme gelmişti. Lively; "Umarım yasal işlem sürecim, suistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişilerin korunmasına yardımcı olur" demişti.
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