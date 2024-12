Blake Lively'nin cinsel taciz davası açtığı Justin Baldoni'ye verilen ödül geri alındı

Justin Baldoni, iki hafta önce Vital Voices adlı kuruluş tarafından 'Dayanışmanın Sesleri Ödülü'ne lâyık görülmüştü. Blake Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminde birlikte rol aldığı ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davası nedeniyle Baldoni'nin ödülünün geri alınmasına karar verildi.

Ödül, "ABD'de ve dünya çapında kadınlar ve kız çocukları adına savunuculuk yaparken cesaret ve şefkat gösteren olağanüstü erkeklere" veriliyor.

Vital Voices adlı kuruluş, Lively'nin açıklamalarının ve açtığı davanın ardından ödülün geri çekildiğini duyurdu. Lively'nin şikâyetinin, kâr amacı gütmeyen kuruluşun değerlerine aykırı olduğu belirtildi.