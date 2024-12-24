Blake Lively'nin cinsel taciz davası açtığı Justin Baldoni'ye verilen ödül geri alındı

Kuruluş, yaptığı açıklamada; "9 Aralık 2024'te Justin Baldoni'yi bu ödülle onurlandırdık. 21 Aralık Cumartesi günü, haberlerden Blake Lively'nin Baldoni ve halkla ilişkiler ekibine karşı açtığı rahatsız edici ve iğrenç davranışlar iddia eden bir dava hakkında bilgi aldık. Baldoni ve halkla ilişkiler çalışanları arasındaki davaya dahil edilen iletişim içerikleri ve gösterdikleri halkla ilişkiler çabaları tek başına Vital Voices'ın değerlerine ve ödülün ruhuna aykırıdır. Baldoni'ye bu ödülü iptal ettiğimizi bildirdik" dedi.

Blake Lively açtığı davada, Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptığını iddia etti.