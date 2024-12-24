Nikâhtaki kerametin peşine düşen ünlüler
2024; birçok ünlünün nikâhına şahitlik etti. Kimi ünlü; nikâh masasına oturmayı bir kez daha deneyimlerken kimi ünlü; ilk deneyimini yaşadı. Sonuçta hepsi, nikâhtaki kerametin peşine düştü
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Özlü sözde olduğu gibi; "Evlilik, hayata, 'Ben' diye düşünmeyi bırakıp 'Biz' olarak bakabilmektir."
2024'te birçok ünlü, hayata 'Ben' ile bakmaktan vazgeçip, 'Biz' olarak bakmaya karar verdiği yıl oldu.
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CANAN HOŞGÖR (29 OCAK)
Canan Hoşgör, bir süredir aşk yaşadığı Yusuf Bakoğlu ile 29 Ocak'ta evlendi.
Önceki Evlilikleri:
Hamdi Alkan (1989–1999)
Hamdi Alkan (2006–2012)
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EBRU GÜNDEŞ (27 ŞUBAT)
Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini 27 Şubat'ta resmiyete döktü. Çift, Türkiye Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi.
Önceki Evlilikleri:
Hamdi Vardar (1991–1993)
Ömer Durak (2002–2003)
Reza Zarrab (2010–2021)
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CEM CÜCENOĞLU (12 MART)
Cem Cücenoğlu ile mezzo-soprano Asude Karayavuz, 12 Mart'ta hayatlarını birleştirdi.
Önceki Evliliği:
Zeynep Eylül Üçer (2013- 2019)
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GONCA VUSLATERİ (20 MART)
Gonca Vuslateri gözlerden uzak aşk yaşadığı Levent Yaşar ile 20 Mart'ta evlendi.
Önceki Evliliği:
Edip Burak Ertoğan (2015- 2018)
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YASEMİN MORİ (4 MAYIS)
Yasemin Mori, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Emre Irmak ile 4 Mayıs'ta dünyaevine girdi.
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MELİSA ASLI PAMUK (16 MAYIS)
Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 16 Mayıs'ta hayatlarını birleştirdi.
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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (28 MAYIS)
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, 20 Mayıs'ta nişanlandığı moda tasarımcısı Serra Pekdemir ile 28 Mayıs'ta dünyaevine girdi.
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BURAK SERGEN (31 MAYIS)
Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile 31 Mayıs'ta evlendi.
Önceki Evlilikleri:
Pamela Spence (1991–1992)
Işıl Sergen (1999–2018)
Nihan Ünsal (2021–2024)
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MERVE DİZDAR (9 HAZİRAN)
Merve Dizdar ve bir süredir birlikte olduğu iş insanı Cihan Ayger, 9 Haziran'da nikâh masasına oturdu.
Önceki Evliliği:
Gürhan Altundaşar (2018- 2021)
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GAMZE ÖZÇELİK (10 HAZİRAN)
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu 41 yaşındaki Gamze Özçelik, 42 yaşındaki oyuncu Reshad Strik ile 10 Haziran'da, mutluluğa; "Evet" dedi.
Önceki Evliliği:
Uğur Pektaş (2008-2011)
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TOLGA SARITAŞ (27 HAZİRAN)
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, 27 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da evlendi.
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KEREM KUPACI (4 TEMMUZ)
Kerem Kupacı, avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile 4 Temmuz'da Sedef Adası'nda nikâh masasına oturdu.
Önceki Evliliği:
Aslıhan Gürbüz (2011-2014)
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KARSU (31 TEMMUZ)
Karsu Dönmez, uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile 31 Temmuz'da hayatını birleştirdi.
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BERİL POZAM (20 AĞUSTOS)
Beril Pozam, kendisi gibi oyuncu Ersin Arıcı ile 20 Ağustos'ta evlendi.
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GAYE SU AKYOL (4 EYLÜL)
Gaye Su Akyol, müzisyen Ali Güçlü Şimşek ile 4 Eylül'de hayatını birleştirdi.
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CANSU DEMİRCİ (10 EYLÜL)
Cansu Demirci, 10 Eylül'de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi.
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FERİT KAYA (14 EYLÜL)
Ferit Kaya, sevgilisi Yasemin Ceren ile 14 Eylül'de memleketi Diyarbakır'da hayatını birleştirdi.
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PINAR DENİZ - KAAN YILDIRIM (17 EYLÜL)
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını nikâh masasına oturdu.
Önceki Evliliği:
Ezgi Eyüboğlu (2016-2019)
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MERİÇ ARAL - SERKAN KESKİN (19 EYLÜL)
Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral ile Serkan Keskin, nikâh tarihini birkaç kez erteledikten sonra, nihayet 19 Eylül'de evlendi.
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ASLI SÜMEN (27 EYLÜL)
Miss Turkey 2017 birincisi, oyuncu ve model Aslı Sümen, İngiliz sevgilisi Chris Bann ile 27 Eylül'de Roma'da evliler karvanına katıldı.
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MERT ÖCAL (30 EYLÜL)
Mert Öcal, taekwondocu Sude Burcu ile 30 Eylül'de dünyaevine girdi.
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MİNE ÇAĞLAR KONDU (7 EKİM)
Mine Çağlar Kondu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile 7 Ekim' de evlendi.
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ÖZGÜR ÇEVİK (10 EKİM)
Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile 9 Ekim'de dünyaevine girdi.
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İREM HELVACIOĞLU (10 EKİM)
İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 10 Ekim'de evlendi.
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REYNMEN (10 EKİM)
Reynmen ismiyle tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile 10 Ekim'de dünyaevine girdi.
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ERGÜL MİRAY ŞAHİN (20 EKİM)
Ergül Miray Şahin, Ertuğrul Ayyıldız ile 20 Ekim'de evlendi.
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