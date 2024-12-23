Rıdvan Dilmen: Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!

Trendyol Süper Lig'de yeni yıl öncesi gelinen süreçte 44 puan toplayan Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider konumda bulunuyor. Beşiktaş 26 puanla 6. sırada yer alırken Trabzonspor'un ise 19 puanı bulunuyor.

Türk futbolunun usta yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarındaki %100 Futbol programında sezonun ilk bölümünü yorumladı.

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İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Bundan bir ay önce rakibini sarı-lacivertle, sarı-kırmızı değiştir fark da aynı. Oyunun gidişatı da aynı. Özellikle Yunus'un 3. golünden sonra aynı Fenerbahçe'de 4-2 olduktan sonra bıraktığı gibi maçı aslında çok benzer bir müsabaka oldu. O maçın oyuncusu Oğuz'du bu maçın oyuncusu Yunus. Dün sert bir zemin gördüm, kaygan bir zemin gördüm. Özellikle de Galatasaraylı oyuncuların koordinasyonunda bir promblem gördüm. Bunların toplamında oyuncular tutuktu. Maç öncesi toplanmalarını da izledim. Dediler ki "Fenerbahçe bize bir hediye verdi, biz yenelim şu araya 8 puanlık büyük bir fark elde ederek girelim" dediler. 3-1 olduktan sonra Sara-Torreira sazı eline aldı. Aslında 8'e bile gidebilirdi maç."

📺 %100 Futbol



🎙️ @RidvanDilmen8: Dün sert ve kaygan bir zemin gördüm. Özellikle Galatasaraylı oyuncuların koordinasyonunda bir problem gördüm. pic.twitter.com/sVUgNsHTvj — HT Spor (@HTSpor) December 23, 2024 "2020-2021 SEZONU TÜRK FUTBOLU İÇİM MİLATTIR" "Jose Mourinho'nun Aziz beyin de bence özellikle yönetimin de öngörüsü şu. Ali Bey de Samandıra'daki toplantısında şunu şöylemişti. "Biz yakalarız" önemli olan biz kazanalım yani ama o korktuğu şöyle başına geliyor Ali beyin. "Size güvenmiyorum" diyemiyor sadece korktuğu başına geldi. 2020-2021 sezonu Türk futbolu için milattır. O sezonda Türkiye'de Bursaspor çıkıyor ligde oynayan 5 kulüp şampiyon oluyor ağırlıklı olarak Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray. Bir de bunlara Başakşehir ekleniyor. Şimdi 2020-2021 sezonunda son yılların en güzel ligi yaşandı. Ligin sondan bir önceki haftası Beşiktaş içerde Fenerbahçe içerde Galatasaray deplasmanda oynuyor. Beşiktaş önde Fenerbahçe ve Galatasaray takip ediyor. Beşiktaş evinde mağlup oldu, 2 hafta var. Galatasaray kazandı Fenerbahçe kaybetti kendi sahasında. Yani sayın Ali Koç dönemindeki yedi yıllık serüvendeki en çok yakınlaştığı maç. Fakat sonra 81-81 oldu Fenerbahçe 79'da kaldı o gün kazanmış olsa 82'ye çıkıyordu."

📺 %100 Futbol



🎙️ @RidvanDilmen8: 2020-2021 sezonu Türk futbolu için milattır. pic.twitter.com/haNmYRM2SS — HT Spor (@HTSpor) December 23, 2024 "GALATASARAY EKONOMİK VİTESİ ARTTIRDI" "Galatasaray ekonomik vitesi arttırdı. Şimdi çok önemli oyuncular geldi Türkiye'ye Drogba, Sneijder, Alex, Hagi falan... Tabii ekonomi de değişince çıtayı yükseltti. Kaliteli oyuncu indirmeye başladılar. Yani Şampiyon yapacak, skor değiştirecek oyuncular getirmeye başladılar. Fenerbahçe, teknik direktör değiştiriyor, oyuncu değişiyor. Bu arada kalitesini bir türlü Galatasaray seviyesine getiremiyor. Geçen sezon haricinde. Bu arada Galatasaray şampiyon oluyor forveti Gomis ikinci forveti Seferovic sonra Bakambu sonra gelen isme bakın Icardi… O güne kadar gelenlerden iki kat paraya ekonomik çıtayı da artırdı seviyeyi de artırdı ve şampiyonluk geldi. Bir sezon sonra Batshuayi'de aldılar. Osimhen'i de aldılar. Geçen sezon Ali Bey, Zajc ve Crespo'yla işimiz zor dedi Fred'i Dzeko'yu Çağlar'ı Cengiz'i aldı ve Galatasaray yine şampiyon oldu. Bu sefer Fenerbahçe dünya devi bir hoca getireyim dedi Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho da bana En-Nesyri gibi bir oyuncu alın dedi. Hep bir satranç gibi parayla yapıyorlar."

📺 %100 Futbol



🎙️ @RidvanDilmen8: Galatasaray ekonomik vitesi arttırdı. Çıtayı yükseltti ve sirkülasyon başladı. pic.twitter.com/bWmUdF3WAV — HT Spor (@HTSpor) December 23, 2024 "DAVINSON SANCHEZ TARTIŞMASIZ EN İYİ SAVUNMACI" "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden olan en çok şampiyonluk görmüş kalecilerinden biri Muslera kötü bir sezon geçiriyor. Türkiye'deki en iyi savunma oyuncusu tartışmasız Sanchez. En iyi merkez orta saha oyuncusu Sara. Omurganın etrafını süslemek kolay diye bir şey yoktur. Bu sene Yunus çıkmış geçen sene Barış çıkmış. Torreira, Sara'nın yanında sıradanlaştı. Kötü mü oynuyor hayır."

📺 %100 Futbol



🎙️ @RidvanDilmen8: Türkiye'deki en iyi savunma oyuncusu tartışmasız Sanchez. Omurganın etrafını süslemek kolay diye bir şey yoktur. pic.twitter.com/HKYY2DfNNs — HT Spor (@HTSpor) December 23, 2024 "MOURINHO SENEYE ŞAMPİYON YAPAR FENERBAHÇE'Yİ" "Aykut Kocaman devamında İsmail Kartal nedir biliyor musunuz? Uzun maraton koşucusudur. Fenerbahçe, Daum ile şuanki Galatasaray'ın oyununu oynuyordu. Aykut hocanın güçlü oyunu hemen gelmez. Aziz Yıldırım'ın söylediği şampiyonluk yıllarında 2011'de Fenerbahçe'nin kaç puan geriden geldiğine baksınlar. O sezon Fenerbahçe kupada elendi Malatyaspor'a. Takım da Antalya'ya gidiyor. Hasan Çetinkaya ve Ali Yıldırım, Aziz beyi aradılar. Aykut hoca bırakıyor dediler. Aziz Yıldırım öyle şey mi olur dedi biz şampiyon olacağız dedi, gördü çünkü hoca hep der güçlü oyun... Aykut hocanın güçlü oyunu hemen gelmez. İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi hocalar Avrupa'da daha kompak oynar. Galatasaray, Fatih Terim ile gelen kültürü devam ettiriyor. Mourinho üzerinden gidelim.. Fenerbahçe'den gideceğinin hiç mevzusunu yapmam. Mourinho da Aykut Kocamangillerden, İsmail Kartalgillerden. Hocaya yardımcı olacaksınız. Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar Fenerbahçe'yi. Şu anda o ışığı almıyorum ama yapmak istediklerini anlıyorum."

"GÖZTEPE 12 KİŞİ OYNUYOR EVİNDE" "Göztepe, Türkiye'de seyircisinin en hakim olduğu olduğu birkaç taraftar grubundan birisi. Göztepe'de büyük taraftar kitlesi var tesadüf değildir. Ligin rekortmeni Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den daha fazla puan ortalaması olmuş kendi evinde. 12 kişi oynuyorlar evlerinde taraftarıyla."