YAPILIŞI

Hindi butlarını büyük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve biberiye ile marine edin. Tüm yüzeyini baharatlı karışıma iyice bulayın. Lezzetin daha derin olması için 3-4 saat buzdolabında dinlendirin.

Patates, havuç ve kırmızı soğanları iri parçalar halinde doğrayın. Sarımsakları ise kabuklarıyla bırakın. Sebzeleri bir kaba alın, üzerine biraz zeytinyağı ve tuz ekleyerek iyice harmanlayın.