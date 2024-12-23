2025'e lezzetli bir giriş yapın: Yılbaşı gecesi sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel tarifler!
Yeni yılın en özel gecesi yaklaşıyor! Yılbaşı akşamında sevdiklerinizle bir araya gelip güzel bir sofra kurmak, bu geceyi unutulmaz kılmanın yollarından biri. İşte 2025 yılına lezzet dolu bir başlangıç yapmanız için hazırlayabileceğiniz, hem göze hem de damağa hitap eden tarifler!
- 1
Yeni yılın en özel gecesi yaklaşıyor! Yılbaşı akşamında sevdiklerinizle bir araya gelip güzel bir sofra kurmak, bu geceyi unutulmaz kılmanın yollarından biri. İşte 2025 yılına lezzet dolu bir başlangıç yapmanız için hazırlayabileceğiniz, hem göze hem de damağa hitap eden tarifler!
- 2
FIRINDA SEBZELİ TAVUK
MALZEMELER
1 adet bütün tavuk
1-2 adet havuç
1 adet kırmızı soğan
30 g tereyağı
1 çay bardağı kayısı marmeladı
1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
Baharatlı Karışım İçin:
1 dal taze biberiye
1 dal kuru adaçayı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı tane karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal
½ çay bardağı sızma zeytinyağı
- 3
HAZIRLANIŞI
Havuçları ve kabukları soyulmuş kırmızı soğanları iri parçalar halinde doğrayarak fırın tepsisine yerleştirin. Bir havanda taze biberiye, adaçayı, tuz, karabiber ve zerdeçalı zeytinyağı ile karıştırarak macun kıvamına getirin.
Tavuğun iç ve dış kısmını hazırladığınız baharat karışımı ile tamamen ovalayın. Aromaların tavuğa iyice nüfuz etmesi için hafifçe masaj yapın.
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- 4
Baharatladığınız tavuğu sebzelerin üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Bu süre zarfında, ara ara fırın tepsisinde biriken yağı bir kaşık yardımıyla tavuğun üzerine dökerek derisinin nar gibi kızarmasını sağlayın.
Pişme süresi dolduğunda tereyağını kayısı marmeladı ile karıştırın ve bu karışımı fırından çıkardığınız tavuğun üzerine sürün. Tavuğu yeniden fırına koyun ve 10-15 dakika daha pişirerek üzerinin karamelize olmasını sağlayın.
Tavuk piştikten sonra tepside biriken suyu süzün. Sebzeleri alın, tavuk suyunu un ve nar ekşisi ile kaynatarak sos haline getirin. Tavuğu bu sos ve sebzelerle birlikte servis edin
- 5
FIRINDA HİNDİ BUT
MALZEMELER
2 adet kemikli hindi but
3 adet patates
3 adet havuç
3 adet kırmızı soğan
2 baş sarımsak
2 limonun suyu
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
Zeytinyağı
Biberiye
- 6
YAPILIŞI
Hindi butlarını büyük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve biberiye ile marine edin. Tüm yüzeyini baharatlı karışıma iyice bulayın. Lezzetin daha derin olması için 3-4 saat buzdolabında dinlendirin.
Patates, havuç ve kırmızı soğanları iri parçalar halinde doğrayın. Sarımsakları ise kabuklarıyla bırakın. Sebzeleri bir kaba alın, üzerine biraz zeytinyağı ve tuz ekleyerek iyice harmanlayın.
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- 7
Hazırladığınız sebzeleri bir fırın tepsisine yayın. Üzerine marine edilmiş hindi butlarını yerleştirin. Hindinin kurumaması için butların üzerini önce yağlı kağıt, ardından folyo ile kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1,5 saat pişirin. Sürenin sonunda folyoyu çıkararak butların üzerini kızartın. Bunun için 30 dakika daha pişirin. Butlar kızarıp iyice yumuşadığında fırından alın ve sebzelerle birlikte sıcak servis yapın.
- 8
KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
200 g kestane
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı kuş üzümü
3,5 su bardağı tavuk suyu ve su karışımı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber
1 soğan
- 9
YAPILIŞI
Pirinci ılık suda 15 dakika bekletin, ardından suyunu süzerek nişastasından arındırın. Kestanelerin kabuklarına bıçakla çizikler atın, kaynar suyun içine atarak 10-15 dakika haşlayın. Sıcakken kabuklarını soyup iri parçalara ayırın.
Bir tencerede sıvı yağı ve tereyağını eritin. Küçük doğranmış soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
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- 10
Pirinçleri ilave edin, pirinçler şeffaflaşana kadar kısık ateşte karıştırarak kavurun. Tavuk suyu ve su karışımını, kestaneleri, kuş üzümlerini ve baharatları ekleyin. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.
Pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika demlenmeye bırakın. Sıcakken servis edin.
- 11
BAL KABAĞI ÇORBASI
MALZEMELER
3 dilim bal kabağı (iri dilimler)
1 adet patates
2 litre su
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 su bardağı et suyu
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
½ çay kaşığı zerdeçal
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Bal kabaklarını iri küpler halinde doğrayın. Patatesi ve soğanı soyup büyük parçalar halinde doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyup hazırlayın. Bir tencereye bal kabağı, patates ve suyu ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın.
Ayrı bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip hafifçe karamelize olana kadar kavurun. Arzu ederseniz rendelediğiniz bir havuç ekleyerek karışıma tatlı bir aroma katabilirsiniz. Kavurduğunuz soğan, sarımsak ve havucu kaynayan sebzelerin içine ekleyin. Tencereye et suyunu ve tuzu da ekleyerek sebzeler tamamen yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.
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Tüm sebzeler yumuşadıktan sonra tencerenin altını kapatın. Çorbayı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçirin.
Blenderdan geçirilen çorbanın üzerine sütü ilave edin. Tuz, karabiber ve zerdeçalı ekleyerek karıştırın. Orta ateşte birkaç dakika daha kaynatın. Çorbanız hazır! Kaselere sıcak sıcak dökün ve üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirip taze biberiye veya dereotu yapraklarıyla süsleyerek servis edin.