Aşk, insanlar için her zaman büyüleyici ve karmaşık bir duygu olmuştur. Ancak, aşkın yalnızca mutluluk ve heyecan değil, aynı zamanda ciddi duygusal ve fiziksel etkiler yaratabileceği de bir gerçektir. Ortaçağ'dan bu yana "aşk hastalığı" olarak bilinen bu durum, günümüzde hala dikkat çeken bir fenomen olarak karşımıza çıkıyor.