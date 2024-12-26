15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Rıza Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil — Asena Ozkan (@asenaozkn) December 25, 2024

Habertürk'ün edindiği bilgilere; Rıza Kalkavan, maddi zorluk içinde olduğu için bir süredir sahte alkol tüketiyordu. Kalkavan, Ortaköy'deki bir dükkandan 6 bin liraya 30 kilo sahte alkol aldıktan sonra evde tüketti. Dün gece fenalaşan Rıza Kalkavan, görme kaybı yaşamaya başlayınca kız arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Rıza Kalkavan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Rıza Kalkavan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

KIZ ARKADAŞIYLA ALKOL ALDI

Yapılan çalışmalarda, Rıza Kalkavan, kız arkadaşıyla 16 saat oturup sohbet ederek alkol aldığı bilgisine ulaşıldı. Uzun süre sonra aldığı alkolün etkisiyle fenalaşan Kalkavan, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rıza Kalkavan, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜNÜ ADLI TIP AYDINLATACAK

Rıza Kalkavan'ın alkol komasına girerek hayatını kaybettiği iddiaları da ortaya çıktı. Kalkavan’ın sahte alkolden mi yoksa alkol koması sonucundan mı hayatını kaybettiği, Adıl Tıp Kurumu’nun otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ablası Billur Kalkavan'ın yaş günü kutlaması sırasında çekilen çocukluk günlerine dair bir aile fotoğrafı... Rıza Kalkavan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ailesinden hayatta olan kimse olmadığı için Rıza Kalkavan'ın cenazesi, kuzenine teslim edildi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rıza Kalkavan'ın cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı'nda babasının mezarının yanındaki mezara defnedildi. Annesi Nuyan Kalkavan ile ablası Billur Kalkavan'ın ardı ardına kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Rıza Kalkavan'ın son bir yıldır zaman zaman bulanıma girdiği, çevresindekilere; "Öldüğüm zaman beni babamın yanına defnedin" dediği öğrenildi. RIZA KALKAVAN KİMDİR? Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi. Armatör Nâzım Kalkavan, ikinci evliliğini Nuyan Germiyanoğlu ile yaptı. Bu evlilikten ise Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi. Rıza Kalkavan, dedesiyle aynı ismi taşıyordu. İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı! Haberi Görüntüle