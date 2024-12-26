21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri sıralandı: Türkiye'den bir kişi listede!
İngiltere merkezli futbol haber sitesi Goal, 21'inci yüzyılın en iyi teknik direktörlerini listeledi. Listede Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da kendine üst sıralardan yer buldu
Giriş: 26.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:14
- 1
15-Didier Deschamps
- 2
14-Lionel Scaloni
- 3
13-Roberto Mancini
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- 4
12-Unai Emery
- 5
11-Arsene Wenger
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10-Antonio Conte
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- 7
9-Luis Enrique
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8-Vicente del Bosque
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7-Diego Simeone
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6-Zinedine Zidane
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5-Jurgen Klopp
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4-Jose Mourinho
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3-Sir Alex Ferguson
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2-Carlo Ancelotti
- 15
1-Pep Guardiola
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