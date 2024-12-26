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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı - 26 Aralık Hava Durumu - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Malatya, Kayseri, Düzce çevreleri sağanak yağmurlu olacak. Trakya ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışların; Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 07:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 07:25
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        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 12°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 16°

        Antalya

        Yağmurlu 10°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Bulutlu 14°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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