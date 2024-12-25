Galatasaray'da hedef 3 transfer!
Galatasaray'ın transferdeki yol haritası da netleşiyor. Cimbom devre arası transfer döneminde ikisi kiralık toplam üç transfer yapmayı planlıyor. İşte detaylar...
- 1
Süper Lig'de 8 puan farkla lider durumda olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
- 2
Stoper, sağ bek ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda hareketlilik başladı. Galatasaray yönetiminin devre arası transfer dönemi için yol haritası da netleşti.
- 3
Son dönemde sponsorluklar ve sermaye artırımıyla kaynak yaratan Cimbom devre arasında üç transfer planlıyor. Sarı-kırmızılılar harcama limiti nedeniyle bu üç transferden birine bonservis bedeli harcaması yapmayı düşünüyor.
-
- 4
Galatasaray devre arasında Gabriel Sara tipi bonservis bedeli yüksek ancak garanti oyuncu alma niyetinde. Sarı-kırmızılılar diğer iki transferi ise kiralık takviye olarak gerçekleştirmeyi planlıyor.
- 5
Stoper transferi için PSG'den Milan Skriniar, Lens'tan Kevin Danso ve Montpellier'den Becir Omeragic'le temaslar devam ediyor.
- 6
Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'la yollarını ayırarak bu bölgeye takviye gerçekleştirecek.
-
- 7
Hücum hattı için Paulo Dybala ile görüşen Galatasaray Lyon'un Gürcü forveti Jorc Mikautadze için de girişimler yapıyor.
- 8
Ekonomik olarak darboğazda bulunan Lyon, Mikautadze için 25 milyon Euro talep ediyor.