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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da hedef 3 transfer! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da hedef 3 transfer!

        Galatasaray'ın transferdeki yol haritası da netleşiyor. Cimbom devre arası transfer döneminde ikisi kiralık toplam üç transfer yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 25.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:13
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        • 1

          Süper Lig'de 8 puan farkla lider durumda olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

        • 2

          Stoper, sağ bek ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda hareketlilik başladı. Galatasaray yönetiminin devre arası transfer dönemi için yol haritası da netleşti.

        • 3

          Son dönemde sponsorluklar ve sermaye artırımıyla kaynak yaratan Cimbom devre arasında üç transfer planlıyor. Sarı-kırmızılılar harcama limiti nedeniyle bu üç transferden birine bonservis bedeli harcaması yapmayı düşünüyor.

        • 4

          Galatasaray devre arasında Gabriel Sara tipi bonservis bedeli yüksek ancak garanti oyuncu alma niyetinde. Sarı-kırmızılılar diğer iki transferi ise kiralık takviye olarak gerçekleştirmeyi planlıyor.

        • 5

          Stoper transferi için PSG'den Milan Skriniar, Lens'tan Kevin Danso ve Montpellier'den Becir Omeragic'le temaslar devam ediyor.

        • 6

          Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'la yollarını ayırarak bu bölgeye takviye gerçekleştirecek.

        • 7

          Hücum hattı için Paulo Dybala ile görüşen Galatasaray Lyon'un Gürcü forveti Jorc Mikautadze için de girişimler yapıyor.

        • 8

          Ekonomik olarak darboğazda bulunan Lyon, Mikautadze için 25 milyon Euro talep ediyor.

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