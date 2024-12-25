Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yeni asgari ücrete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret tutarını 22 bin 104 TL olarak belirledik. Yeni asgari ücret hayırlı olsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor, cari açık düşüyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz sabırla çok daha iyi neticeler göreceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 13 yıllık mücadelenin ardından muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimi de hürmetle selamlıyorum. Zaferleri hayırlı mübarek olsun.

        BALIKESİR'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Balıkesir'de hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bir kez daha geçmiş olsun. Kazakistan'da düşen uçakla ilgili de dost iki ülkeye taziye dileklerimi iletiyorum. Balıkesir'de bir öğrenci minibüsünün geçişi ve öğrencilerin yolun karşısına geçtiği sırada yaşanan kazada da maalesef yoğun bakımda olanlar var. 20 küsur öğrencinin tedavisi sürüyor. Kendilerine Allah'tan şifa diliyorum.

        REKLAM

        TAMAMLANAN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

        2025 yılı bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını da temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'mızın güçlenerek yoluna devam etmesinden dolayı bahtiyarım.

        CHP'YE TEPKİ: SGK BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ

        CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonu yok. Bunların amacı şahsi iktidarlarını korumaktır. Borçları ödemek, sözleri tutmak gibi huyları yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Kusura bakmayın,emeklinin, memurun, işçinin, öksüzün hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmeyiz.

        "YENİ ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN"

        Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. Asgari ücret tutarını 22 bin 104 TL olarak belirledik. Yeni asgari ücret hayırlı olsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık. Asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Duydum ki CHP bugün Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun.

        "BİRAZ DAHA SABIRLA İYİ NETİCELER GÖRECEĞİZ"

        Çarklar dönüyor, büyümemiz 17 çeyrektir devam ediyor. Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor, cari açık düşüyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak. Veriler ekonominin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Biraz sabırla çok daha iyi neticeler göreceğiz. Popülizme düşmeden süreci yöneteceğiz.

        Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız devam ediyor. Kongre maratonumuz sürüyor. Kongrelerdeki heyecanı gördükçe Allah'a, şahsıma böyle yol arkadaşları bahşettiği için hamd ediyorum.

        "HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

        Kürtlerle olan ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz.

        "BİZE SIĞINANI ZALİME TESLİM ETMEDİK"

        Bize sığınanı zalime teslim etmedik. Zalim karşısında mazlumun yanında olduk. Baas özentisi muhalefet vicdan ve akıl tutulması yaşıyor. CHP'nin ırkçı nefretini unutmayız. Milletimiz ensar bilinci ile davrandı. Medeni dünyanın veremediği insanlık sınavını Türk milleti olarak biz vermeyi başardık.

        "ESED, CİBİLİYETİNE UYGUN ŞEKİLDE KAÇMIŞTIR"

        Suriye halkının derin acılarla verdiği mücadele Şam'ın özgürleşmesiyle zafere ulaşmıştır. Esed korkağı en yakınındakileri bile satarak cibiliyetine yakışır şekilde Suriye'den kaçmıştır. Suriye'de artık yeni bir sayfa açılmıştır. Uluslararası toplumun desteği olmadan savaş yorgunu Suriye'nin yükün altından kalkması mümkün değildir.

        "HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU'NU AÇIYORUZ"

        MİT Başkanımızı ve Dışişleri Bakanımızı Şam'a gönderdik. Büyükelçiliğimizi hemen faaliyete geçirdik. Yakında Halep Başkonsolosluğu'nu da hizmete açıyoruz. Suriye'nin kendini toparlaması için yeni yönetime katkı sunacağız. İhtiyaç olan her alanda Suriye'ye destek vereceğiz.

        "TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

        Terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler. Terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütü ve destekçilerinin nasıl bir hesabı varsa elbette bizim de bir hesabımız var.

        "SURİYE'YE DÖNMEK İSTEYENE YARDIMCI OLACAĞIZ"

        Belli bir süre giriş çıkışlara izin vereceğiz. Yaza doğru okullar tatil olunca sınır kapılarındaki yoğunluk artacaktır. Suriye'ye dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Habertürk Anasayfa