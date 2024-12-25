Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu

Kan donduran cinayet, dün Büyükçekmece'de sabah saatlerinde işlendi.

Şüphelinin otoparktan çıkış görüntüsü de ortaya çıktı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURULMUŞ

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı otoparkta incelemelerde bulundu. Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.

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HUSUMETLİ KOMŞU İLE 2 AY ÖNCE TARTIŞMIŞ

Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında Engin’in 2 ay önce sitede yönetici olan komşusu M.N.O. ile tartışma yaşadığı ve aralarında tehdit ve hakaretten şikayet kaydı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheler site yöneticisine çevrildi. Ekipler incelenen kamera görüntülerinde de otoparka M.N.O.’nun aracından başka giriş çıkış yapan bir kişiyi tespit edemedi.