Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

REKLAM advertisement1 Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, yarın görülecek mahkeme dosyasının içinde anne Yüksel Güran’ın olay günü yaptığı tüm telefon görüşmelerinin kayıtları da yer aldığı öğrenildi. REKLAM OLAY SAATİNDE AMCA SALİM İLE GÖRÜŞTÜ MÜ? Yapılan haberlerde anne Yüksel Güran’ın olay günü amca Salim Güran ile 15.20 sıralarında üç kez telefon görüşmesi yaptığı iddiaları yer aldı. Ancak ortaya çıkan telefon kayıtlarında, anne Yüksel Güran’ın amca Salim Güran’la hiçbir telefon görüşmesi yapmadığı ortaya çıktı. Anne Güran’ın geçmişte Salim Güran ile sadece 30 Temmuz 2024 günü bir telefon görüşme kaydı. bulunuyor.

NARİN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER Mahkeme dosyasına giren kayıtlara göre 21 Ağustos günü Yüksel Güran’i 09.15.18.’de Saliha Kaya arayarak 514 saniye görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından saat 09.25.29’da kız kardeşi Yaser Gül ile 438 saniye konuştu. Ardından 09.39.44’de Hediye Güran’ın kullandığı telefon numarasını arayarak 31 saniye görüştü. Anne Güran saat 12.30’da Saliha Kaya’yı aradı ve 18 saniye konuştu. Saat 13.39 46 da kız kardeşi Sangül Çabaş’ı aradı ve 622 saniyelik bir görüşme yaptı.

OLAY SAATİNDE TELEFON GÖRÜŞMESİ YOK Öldürülen Narin, en son 15.11.’de eve çıkarken okulun güvenlik kamerasına takılıyor. Cinayet olayı da bu saatlerden sonra gerçekleşti. Ve Narin’in cansız bedeni saat 16.00 sıralarında Nevzat Bahtiyar tarafından dereye götürüldü. Olayın gerçekleştiği saatlerde ve sonrasında annenin herhangi bir görüşmesi yok. Olaydan önce en son 13.55.14’de Nazlı Arife Kaya ile 17 saniye konuşan annenin telefonu olaydan sonra saat 17.40.11’de Hacı Kaya ile görüştüğü görülüyor. Daha sonra saat 17.42.18’de Arif Güran ile 28 saniye bir görüşme yapılıyor. Anne Güran verdiği ifadesinde Arif Güran ile bu saatte yapılan telefon görüşmesini hatırlamadığını çocukların babalarını aramış olabileceğini söyledi.

REKLAM BABA NARİN İLK NE ZAMAN SORDU Saat 18.17.36’da Hacı Kaya üzerine kayıtlı telefonla 102 saniye görüşüldü. Anne Güren bu kaydın oğlu Muhammed’in Hacı Kaya’nın oğlu Akın ile yaptığı bir görüşme olduğunu söyledi. Arif Güran ile saat 19.25.48’de 39 saniye konuşan anneyi 3 dakika sonra baba Arif Güran yeniden arayarak 132 saniye konuştu. Anne Güran, ilk aramada çocukların babasını yemeği sormak için aradıkları ikinci görüşmede ise babanın Narin”in kayıp olduğunu duyduğunu ve nerede olduğunu sorduğunu söyledi.

OLAY SONRASI YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ Bu görüşmeden sonra anne Yüksel Güran 19.31.10’da Hediye Güran4ı arayarak 33 saniye konuştu. Ardından Saliha Kaya’yı aradı 9 saniye konuştu. Yüksel Güran verdiği ifadesinde bu dakikadan sonra çocuklarının kendisinden telefonu aldığını ve tüm görüşmeleri çocuklarının yaptığını söyledi. Narin’in kaybolduğunun anlaşılması üzerine Yüksel Güran’ın telefon görüşme trafiği yoğunlaşırken, en çok kendisinin arandığı görülüyor. İşte olay sonrası o telefon kayıtları…

Saat 19.35 17 de Barış Güran’ı aradı 14 saniye konuştu. Saat 19.47 25’de Erhan Güran’ı aradı 22 saniye konuştu Saat 19.48.29’da Arif Güran’ı aradı 21 saniye konuştu Saat 19.49.04’de Arif Güran aradı 39 saniye görüştü REKLAM Saat 19.50 31 de Hamdiye Tunç aradı 84 saniye konuştu. Saat 19.53.35’te Arif Güran aradı 21 saniye konuştu.

Saat 19.54 15’de Kurtuluş Güran aradı 56 saniye konuştu Saat 19.55.46”da İbrahim Halil Güran aradı 36 saniye konuştu. Saat 20.00.00’de Rekbettin kaya aradı 38 saniye konuştu Saat 20.01.19’da Arif Güran aradı 45 saniye konuştu. Saat 20.02.59’da Esra Subatan aradı 27 saniye konuştu. Saat 20.03.48 Barış Güran aradı 21 saniye konuştu Saat 20.04.48’de Erhan Güran aradı 33 saniye konuştu,

Saat 20.05b30’da Arif Güran ile üç kez üst üste telefon görüşmesi yaptı. Saat 20.08.35 te Hacı Kaya aradı 29 saniye görüştü. Saat 20.09,17 de Esra Subatan aradı 38 saniye konuştu Saat 20.11.28”de Leyla Güran aradı 39 saniye konuştu. Saat 20.12 36’da Arif Güran ile 3 kez telefon görüşmesi yapıldı. ?Bu görüşmeler 35, 15 ve 43 saniye sürdü.

REKLAM Saat 20.23.27”de Erhan Güran aradı 28 saniye konuştu, Saat 20.27.26’de Leyla Güran aradı 23 saniye konuştu. Saat 20.28.14’de Arif Güran aradı 114 saniye konuştu. Saat 2032.49’da Mehmet Şerif Kaya aradı 6 saniye konuştu Saat 20.37.38’de Arif Güran aradı 149 saniye konuştu Saat 21.45.43’de Remziye Çabaş’ı aradı 287 saniye görüştü.

Saat 21.56,38’de Yaser Gül aradı 43 saniye görüştü Saat 21.59.51”de Nazlı Arife Kaya aradı 78 saniye konuştu Saat 22.17.51’de Ümit Çabaş aradı 58 saniye konuştu Saat 22.21.46’da Remiye Çabaş aradı 470 saniye konuştu.Daha sonra Remziye Çabaş ile iki kez daha görüştü. Saat 23.06.08’de Arif Güran ile önce 45 saniye ardından ikinci kez yaptığı görüşmede 22 saniye konuştu.

01.02.38’de Nazlı Arife Kaya aradı 79 saniye konuştu. Ardından bir kez daha Arife Kaya ile 254 saniye görüştü. Saat 01.28.25”de Arif Güran’ın telefonunu çaldırdı. Bu çağrıdan hemen sonra Arif Güran saat 01.28.34(de Yüksel Güran’ı arayarak 34 saniye konuştu. Saat 02.24.48’de Remziye Çabaş ile 1140 saniye konuştu. Saat 06.34.38’de Arif Güran’ı arayarak 43 saniye görüştü.