70'lik rakıya 60 lira vergi zammı geldi
Rakı, viski, votka, cin ve likör gibi yüksek alkollü içkilerin ÖTV tutarları yüzde 13 oranında yükseltildi. Şarap , bira ve sigaraya ise vergi zammı gelmedi. Dün akşam Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre alkol oranı yüzde 22 ve fazla olan içkilerde özel tüketim vergisi maktu vergisi 1.428'ye yükseltildi. Bu miktar 3 Temmuz 2024'ten beri 1.269,7257 olarak uygulanıyordu. Bu düzenleme ile 70 cl olarak satılan başta rakı olmak üzere alkollü içkilerin satış fiyatlarına eğer üreticiler kar artışına gitmeden sadece artan vergiyi yansıtırsa 60 lira zam geldi. 1 litre olarak satılan tüm alkollü içeceklerin fiyatı da en az 86 lira arttı
Her 6 ayda bir otomatik olarak vergi zammı yapılan alkollü içkiler ve sigarada bu kez sadece rakı, viski, votka, cin ve likör gibi yüksek alkollü olanlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yapıldı. Yüksek alkollü içkilerin ÖTV tutarları yüzde 13 oranında yükseltildi. Şarap , bira ve sigaraya ise vergi zammı henüz gelmedi. Sigaraya enflasyonu olumsuz etkilediği için şarap ve biraya ise daha çok düşük gelirlilerin tercih ettiği içecekler oldukları için bu dönem daha zam yapılması beklenmiyor.
Dün akşam Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre alkol oranı yüzde 22 ve fazla olan içkilerde özel tüketim vergisi maktu vergisi bin 428'ye yükseltildi. Bu miktar 3 Temmuz 2024'ten beri 1.269,7257 olarak uygulanıyordu.
SADECE ÖTV VE KDV ARTIŞI 60 LİRA
Peki düzenleme fiyatlara nasıl yansıyacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı artış içkilere alkol oranına göre farklı yansıyor. Bin 428 lira yüzde 100 alkole uygulanan ÖTV tutarını ifade ediyor. Ancak örneğin rakıda alkol oranı yüzde 45 düzeyinde. Bu nedenle yapılan düzenleme ile 1 litre rakıda ÖTV tutarı 71 lira artarak 571 liradan 642 liraya çıktı. Alkollü içkiler de bir çok üründe olduğu gibi ÖTV üzerinden KDV alındığı için (yani verginin de vergisi) toplam vergi artışı 85,70 liraya ulaştı.
DÜZ HESAP BİN LİRA OLMASI BEKLENİYOR
Ancak alkolü içkiler genelde 70 cl olarak satıldığı için bu rakamları da 1 litreye göre değil 70 cl'ye göre düzenlediğimizde başta rakı olmak üzere raflarda yer alan alkollü içkilerin satış fiyatlarına eğer üreticiler kar artışına gitmeden sadece artan vergiyi yansıtırsa 60 lira zam yapılmış oldu. Böylece bugüne kadar 925 liraya satılan 70'lik rakının satış fiyatı 985 liraya yükselirken üreticilerin muhtemel maliyetleri yansıtması ile fiyatın düz bin lira olması bekleniyor.
Yapılan yeni düzenleme ile fiyatı 1.290 lira olan bir litrelik viskinin fiyatı da 1.375 liraya ulaştı. Yani 70'lik alkollü içeceklere en az 60 1 litrelik alkollü içeceklere ise yine en az 86 lira vergi zammı gelmiş oldu.