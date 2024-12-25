Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.844,33 %1,77
        DOLAR 35,2525 %0,46
        EURO 36,8294 %0,48
        GRAM ALTIN 2.967,32 %0,28
        FAİZ 42,15 %-2,97
        GÜMÜŞ GRAM 33,61 %0,09
        BITCOIN 98.083,00 %-0,24
        GBP/TRY 44,4578 %0,57
        EUR/USD 1,0395 %-0,04
        BRENT 73,58 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 4.851,57 %0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 70'lik rakıya 60 lira vergi zammı geldi - İş-Yaşam Haberleri

        70'lik rakıya 60 lira vergi zammı geldi

        Rakı, viski, votka, cin ve likör gibi yüksek alkollü içkilerin ÖTV tutarları yüzde 13 oranında yükseltildi. Şarap , bira ve sigaraya ise vergi zammı gelmedi. Dün akşam Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre alkol oranı yüzde 22 ve fazla olan içkilerde özel tüketim vergisi maktu vergisi 1.428'ye yükseltildi. Bu miktar 3 Temmuz 2024'ten beri 1.269,7257 olarak uygulanıyordu. Bu düzenleme ile 70 cl olarak satılan başta rakı olmak üzere alkollü içkilerin satış fiyatlarına eğer üreticiler kar artışına gitmeden sadece artan vergiyi yansıtırsa 60 lira zam geldi. 1 litre olarak satılan tüm alkollü içeceklerin fiyatı da en az 86 lira arttı

        Giriş: 25.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her 6 ayda bir otomatik olarak vergi zammı yapılan alkollü içkiler ve sigarada bu kez sadece rakı, viski, votka, cin ve likör gibi yüksek alkollü olanlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yapıldı. Yüksek alkollü içkilerin ÖTV tutarları yüzde 13 oranında yükseltildi. Şarap , bira ve sigaraya ise vergi zammı henüz gelmedi. Sigaraya enflasyonu olumsuz etkilediği için şarap ve biraya ise daha çok düşük gelirlilerin tercih ettiği içecekler oldukları için bu dönem daha zam yapılması beklenmiyor.

        Dün akşam Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre alkol oranı yüzde 22 ve fazla olan içkilerde özel tüketim vergisi maktu vergisi bin 428'ye yükseltildi. Bu miktar 3 Temmuz 2024'ten beri 1.269,7257 olarak uygulanıyordu.

        SADECE ÖTV VE KDV ARTIŞI 60 LİRA

        Peki düzenleme fiyatlara nasıl yansıyacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı artış içkilere alkol oranına göre farklı yansıyor. Bin 428 lira yüzde 100 alkole uygulanan ÖTV tutarını ifade ediyor. Ancak örneğin rakıda alkol oranı yüzde 45 düzeyinde. Bu nedenle yapılan düzenleme ile 1 litre rakıda ÖTV tutarı 71 lira artarak 571 liradan 642 liraya çıktı. Alkollü içkiler de bir çok üründe olduğu gibi ÖTV üzerinden KDV alındığı için (yani verginin de vergisi) toplam vergi artışı 85,70 liraya ulaştı.

        REKLAM

        DÜZ HESAP BİN LİRA OLMASI BEKLENİYOR

        Ancak alkolü içkiler genelde 70 cl olarak satıldığı için bu rakamları da 1 litreye göre değil 70 cl'ye göre düzenlediğimizde başta rakı olmak üzere raflarda yer alan alkollü içkilerin satış fiyatlarına eğer üreticiler kar artışına gitmeden sadece artan vergiyi yansıtırsa 60 lira zam yapılmış oldu. Böylece bugüne kadar 925 liraya satılan 70'lik rakının satış fiyatı 985 liraya yükselirken üreticilerin muhtemel maliyetleri yansıtması ile fiyatın düz bin lira olması bekleniyor.

        Yapılan yeni düzenleme ile fiyatı 1.290 lira olan bir litrelik viskinin fiyatı da 1.375 liraya ulaştı. Yani 70'lik alkollü içeceklere en az 60 1 litrelik alkollü içeceklere ise yine en az 86 lira vergi zammı gelmiş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÖTV
        #rakı
        #vergi
        #viski
        #şarap
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Habertürk Anasayfa