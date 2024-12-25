Ekin Türkmen: Adam yok

Ünlü kişilerin verdiği demeçleri anlamak bazen bir hayli zor oluyor. Dayanağı olmayan açıklamalardan biri de bir yılbaşı partisine katılan Ekin Türkmen'den geldi.

REKLAM advertisement1 Parti çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ekin Türkmen, sözüm ona anketiyle evlilik kurumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkmen, 2025 için dileklerini sıralarken konu evliliğe geldi. Ekin Türkmen, bu konuda şunları söyledi; "Hepimiz için aşk yılı olsun. Evliliğe karşı negatif bir düşüncem yok ama evliliğe inancım da kalmadı. Mutlu evlilikler çok az. 10 evli erkekten 8'i mutsuz. Evli olan arkadaşlarıma bakıyorum çoğu çok mutsuz. Özellikle de erkekler... Sanki hapse girmişler gibi..." ifadelerini kullandı.

REKLAM Ekin Türkmen; "Her şartı kabul edebilecek erkek çok az. Adam yok. Kadınların da talepleri var. Zengin olmayan bir erkekle birlikte olmak istemiyorlar. Hepsi zengin bir yaşam istiyor. Yeni nesil sadece varlıklı bir eş adayı arıyor" ifadelerini kullandı. O 'ADAM'INI BULDU Oyuncu HafsanurSancaktutan da geçtiğimiz aylarda, "Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı" demişti.

Hafsanur Sancaktutan, bu açıklamasından kısa bir süre sonra meslektaşı Kubilay Akay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sancaktutan; "Adam yok' dedim âlâsını buldum" diyerek sevgilisi Kubilay Akay'a övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

Bir proje için Kolombiya'da bulunan Kubilay Aka, kumsala sevgilisinin adını yazarak Hafsanur Sancaktutan'a romantik bir sürpriz yapmıştı.