Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi, 2024 yılındaki en iyi 10 golcülerini listeledi. Dev listede Türkiye'den sadece bir isim yer aldı. İşte o liste...
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Futbolseverler tarafından yakından takip edilen FourFourTwo dergisi, 2024 yılının en iyi 10 forvetini açıkladı. İşte Türkiye'den tek ismin yer aldığı listedeki en iyi 10 golcü...
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10. Ollie Watkins (Aston Villa)
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9. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)
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8. Victor Osimhen (Galatasaray)
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7. Alexander Isak (Newcastle United)
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6. Lautaro Martinez (Inter)
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5. Robert Lewandowski (Barcelona)
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4. Viktor Gyokeres (Sporting)
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3. Kylian Mbappe (Real Madrid)
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2. Harry Kane (Bayern Münih)
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1. Erling Haaland (Manchester City)