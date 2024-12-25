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        Haberler Spor Futbol Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen... - Futbol Haberleri

        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...

        Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi, 2024 yılındaki en iyi 10 golcülerini listeledi. Dev listede Türkiye'den sadece bir isim yer aldı. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:31
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        • 1

          Futbolseverler tarafından yakından takip edilen FourFourTwo dergisi, 2024 yılının en iyi 10 forvetini açıkladı. İşte Türkiye'den tek ismin yer aldığı listedeki en iyi 10 golcü...

        • 2

          10. Ollie Watkins (Aston Villa)

        • 3

          9. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

        • 4

          8. Victor Osimhen (Galatasaray)

        • 5

          7. Alexander Isak (Newcastle United)

        • 6

          6. Lautaro Martinez (Inter)

        • 7

          5. Robert Lewandowski (Barcelona)

        • 8

          4. Viktor Gyokeres (Sporting)

        • 9

          3. Kylian Mbappe (Real Madrid)

        • 10

          2. Harry Kane (Bayern Münih)

        • 11

          1. Erling Haaland (Manchester City)

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