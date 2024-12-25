Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
1 Ocak 2024'te asgari ücretle 8.63 gram altın alınabiliyordu. Bugünkü işlem değeriyle 2025 asgari ücretiyle ise 7.45 altın elde edilebiliyor. Yani dün açıklanan yüzde 30'luk zamla beraber asgari ücretli son 1 yılda yaklaşık 1.2 gram altın kaybetmiş oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını açıkladı.
Bugün itibarıyla gram altın 2.967 liradan işlem görürken asgari ücretle 7.45 gram altın alınabiliyor. 2024 asgari ücretiyle, ilk geçerli olduğu 1 Ocak tarihinde 8.63 gram altın alınabiliyordu. Yani asgari ücretli altın bazında bakıldığında son 1 yılda 1.2 gram altın kaybetmiş oldu.
Altın bazında son 10 yılda zirve 11,54 gram ile 2016 yılında görülmüştü. Söz konusu dönemdeki en düşük seviye ise 1 Ocak 2022'de 5.44 gramla görüldü.
2024'TE YÜZDE 51 YÜKSELDİ
Asgari ücretlinin altın bazındaki kaybının nedeni gram altının bu yıl yüzde 51 değer kazanması oldu. Yani altındaki yükselişle asgari ücret zammı arasında 21 puanlık bir fark oluştu.
Dolar bazında bakıldığında altının ons fiyatı 2024 genelinde yüzde 27 yükseldi.