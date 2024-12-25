Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.850,55 %1,84
        DOLAR 35,2409 %0,43
        EURO 36,8294 %0,48
        GRAM ALTIN 2.967,83 %0,29
        FAİZ 42,15 %-2,97
        GÜMÜŞ GRAM 33,62 %0,11
        BITCOIN 98.039,00 %-0,29
        GBP/TRY 44,3999 %0,44
        EUR/USD 1,0395 %-0,04
        BRENT 73,58 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 4.852,40 %0,29
        Haberler Ekonomi Altın Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti - Altın Haberleri

        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti

        1 Ocak 2024'te asgari ücretle 8.63 gram altın alınabiliyordu. Bugünkü işlem değeriyle 2025 asgari ücretiyle ise 7.45 altın elde edilebiliyor. Yani dün açıklanan yüzde 30'luk zamla beraber asgari ücretli son 1 yılda yaklaşık 1.2 gram altın kaybetmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını açıkladı.

        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Haberi Görüntüle

        Bugün itibarıyla gram altın 2.967 liradan işlem görürken asgari ücretle 7.45 gram altın alınabiliyor. 2024 asgari ücretiyle, ilk geçerli olduğu 1 Ocak tarihinde 8.63 gram altın alınabiliyordu. Yani asgari ücretli altın bazında bakıldığında son 1 yılda 1.2 gram altın kaybetmiş oldu.

        Yıl Net asgari ücret (altın/gram) Net asgari ücret (TL)
        2025 7,45 22.104
        2024 8,63 17.002
        2023 (temmuz aralık) 7,12 11.402
        2023 (ocak-haziran) 7,75 8.506
        2022(temmuz-aralık) 5,67 5.500
        2022 (ocak-haziran) 5,44 4.253
        2021 6,15 2.833
        2020 8,01 2.324
        2019 9,26 2.020
        2018 10,01 1.603
        2017 10,71 1.404
        2016 11,54 1.177
        2015 9,51 859
        2014 8,85 766

        Altın bazında son 10 yılda zirve 11,54 gram ile 2016 yılında görülmüştü. Söz konusu dönemdeki en düşük seviye ise 1 Ocak 2022'de 5.44 gramla görüldü.

        2024'TE YÜZDE 51 YÜKSELDİ

        Asgari ücretlinin altın bazındaki kaybının nedeni gram altının bu yıl yüzde 51 değer kazanması oldu. Yani altındaki yükselişle asgari ücret zammı arasında 21 puanlık bir fark oluştu.

        Dolar bazında bakıldığında altının ons fiyatı 2024 genelinde yüzde 27 yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Alevlerin arasında can verdiler!
        Alevlerin arasında can verdiler!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        Habertürk Anasayfa