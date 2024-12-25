Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını açıkladı.

Asgari ücret 22.104 TL oldu Haberi Görüntüle

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Bugün itibarıyla gram altın 2.967 liradan işlem görürken asgari ücretle 7.45 gram altın alınabiliyor. 2024 asgari ücretiyle, ilk geçerli olduğu 1 Ocak tarihinde 8.63 gram altın alınabiliyordu. Yani asgari ücretli altın bazında bakıldığında son 1 yılda 1.2 gram altın kaybetmiş oldu.

Yıl Net asgari ücret (altın/gram) Net asgari ücret (TL) 2025 7,45 22.104 2024 8,63 17.002 2023 (temmuz aralık) 7,12 11.402 2023 (ocak-haziran) 7,75 8.506 2022(temmuz-aralık) 5,67 5.500 2022 (ocak-haziran) 5,44 4.253 2021 6,15 2.833 2020 8,01 2.324 2019 9,26 2.020 2018 10,01 1.603 2017 10,71 1.404 2016 11,54 1.177 2015 9,51 859 2014 8,85 766 Altın bazında son 10 yılda zirve 11,54 gram ile 2016 yılında görülmüştü. Söz konusu dönemdeki en düşük seviye ise 1 Ocak 2022'de 5.44 gramla görüldü. 2024'TE YÜZDE 51 YÜKSELDİ Asgari ücretlinin altın bazındaki kaybının nedeni gram altının bu yıl yüzde 51 değer kazanması oldu. Yani altındaki yükselişle asgari ücret zammı arasında 21 puanlık bir fark oluştu. Dolar bazında bakıldığında altının ons fiyatı 2024 genelinde yüzde 27 yükseldi.