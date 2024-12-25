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        Haberler Gündem Güncel Bariyere çarptılar dehşeti yaşadılar! Alevlerin arasında can verdiler! | Son dakika haberleri

        Bariyere çarptılar dehşeti yaşadılar! Alevlerin arasında can verdiler!

        Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç bariyere çarptı. Alev topuna dönen otomobilde bulunan 73 yaşındaki Süleyman Dündar ile 70 yaşındaki karısı Emine Dündar hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:19
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        Alevlerin arasında can verdiler!
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere Mahallesi mevkisinde Süleyman Dündar (73) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Emine Dündar'ın (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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