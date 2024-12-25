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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var! - 25 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz sağanak yağmurlu diğer bölgeler çok bulutlu olacak. Yağışların; Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli lodos, Marmara ve kuzey Ege'de ise poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 25.12.2024 - 07:26
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        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); yarın (Çarşamba) zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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