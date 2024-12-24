IICEC Direktörü Güray: 2025'te enerji verimliliğine önemli gelişmeler bekliyorum

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen IICEC Konferansı bu yıl 'Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek' teması ile gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onur konuğu olarak katıldığı konferansa, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol ev sahipliği yaptı.

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Konuşmasında Türkiye'nin iklim değişikliği ve enerji politikalarına değinen Şimşek "Gündemimizde şu anda İklim Kanunu, Emisyon Ticaret Sistemi, Karbon Vergilendirme Mekanizması gibi konular var. Yeşil dönüşüm bizim açımızdan bir moda değil, bir zorunluluk. Çünkü bizim rekabet gücümüzü belirleyen en önemli faktör. Yeşil dönüşüm bizim en kritik önceliğimizdir, yenilenebilir enerjide G20 ülkeleri arasında da iyi bir noktadayız" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Etkinlik sonrasında Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray ise 2024 yılının enerji sektörü açısından nasıl geçtiği ve bu dönem öne çıkan gelişmelerle birlikte 2025 yılı için Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji sektöründeki öngörülerini Haberturk.com Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'ye aktardı.

"ENERJİ SEKTÖRÜ. 2024'TE TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN OLDUKÇA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ" 2024 yılının makro belirsizliklerden jeopolitik gerilimlere kadar diğer sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründe de zorluklarla dolu bir yıl olduğunu ifade eden Güray tüm bunlara karşın enerji sektörünün oldukça iyi bir performans gösterdiğini belirtti. "Özellikle yenilenebilir enerjide önemli büyümeyi görmeye devam ettik ve sanıyorum önümüzdeki yıl bu daha da hızlanarak devam edecek" diyen Güray "Bu gelişme çok önemli. Hem Türkiye'nin hem enerji güvenliği için önemli hem de enerji dönüşümü, karbon yoğunluğunu azaltacak daha temiz bir enerji sistemine geçiş için çok önemli. Bir taraftan Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltacak dolayısıyla cari işlemler dengesine olumlu katkı yapacak, bir taraftan da karbon ayak izimizi azaltarak bizim dünyadaki küresel iklim değişikliği hedefleriyle uyumlaşmamızı Türkiye'nin bu alanda öncü, örnek olmasını önünü açacak bir gelişme" ifadelerini kullandı.

"2025'TE ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER BEKLİYORUM" 2024 yılında Enerji Bakanlığı'nın açıkladığı enerji verimliliği stratejisi ve yol haritasına da değinen Güray "Burada önemli hedefler var. Özellikle enerji verimliliğini artırmak yani enerji yoğunluğunu, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmak yönünde. Bir birim enerji tüketerek daha fazla ekonomik değer, daha fazla katma değer nasıl yaratabiliriz? Bu aslında sektörün hem kamunun hem özel sektörün hem akademinin son dönemde üzerinde daha fazla yoğunlaştığı bir alan. Burada önemli bir fırsat var. Biraz önce söylediğim enerji ithalatını azaltmak için fırsat var. Daha verimli kullanırsak daha az enerji tüketeceğiz. Daha az fosil yakıt ithal edeceğiz, daha verimli kullanırsak daha az tüketimi yapacağız. Dolayısıyla daha az emisyon anlamına gelecek. Aslında bu ikiz hedef dediğimiz Türkiye'nin enerji güvenliği ve temiz enerji dönüşümüne katkı sağlayacak önemli, öncelikli bir alan enerji verimliliği" diye ekledi.

2025'e ilişkin enerji verimliliğinde dikkat çeken gelişmeler olduğunu da belirten Güray "Önümüzdeki yıl enerji verimliliğine de çok önemli gelişmeler olmasını bekliyorum, ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.