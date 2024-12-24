En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?

30 MİLYON EURO ÜZERİNDE TEKLİF

En-Nesyri'yi kadrosuna katmayı çok isteyen Suudi Arabistan ekibi, bu transferi ne olursa olsun gerçekleştirmek için 30 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli hazırladığı ancak mali şartların uymaması durumunda kiralama formülü gündeme gelebilir.