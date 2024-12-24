Bestemsu Özdemir: İlişkimiz sona erdi

Evlilikle taçlanması beklenen ilişkilerden biri daha ayrılıkla sonuçlandı.

Bestemsu Özdemir, 21 Kasım'da Habertürk'e yaptığı açıklamada, Burak Deniz ile olan ilişkisi hakkında şunları söylemişti; "Kalbim dolu, bunu herkes biliyor ama şu an kariyerime odaklandım. Evlilikle ilgili kesin bir şey söylemek istemem, hayat bu, her şey kısmet."

Bestemsu Özdemir

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Bestemsu Özdemir, bu açıklamasından bir ay sonra ayrılık açıklaması yapmak zorunda kaldı. Özdemir, Burak Deniz ile ayrıldığını şöyle açıkladı; "Çok da konuşmaya gerek yok bence bu konu hakkında. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim."