Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. 4 yaralı var, 12 vefat var. Patlamanın nedeni henüz belli değil" açıklamasında bulundu.

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Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, patlamada sabotaj ihtimalinin olmadığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre de Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. REKLAM Patlamanın meydana geldiği fabrika İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti: "Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanımızın vefat ettiği, 4 çalışanımızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Patlamanın meydana geldiği fabrika Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi. Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi. BAKAN TUNÇ: 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" paylaşımında bulundu.

"İÇERİDE MAHSUR KALAN KİMSE YOK" Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da, "Balıkesir Kavaklı Köyü’nde bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimizle beraber süreci teyakkuz halinde yerinden takip ediyoruz" paylaşımında bulundu. Habertürk TV'ye açıklamada bulunan Akın, "Olayın akabinde burada olduk. 100'e yakın personelimiz, itfaiyemiz burada. Mühimmat üreticisi bir tesiste olduğu için önlemler alınıyor. Maalesef kayıplarımız ve yararlılarımız var. Uzun yıllardır mühimmat üretiyor. Bildiğim kadarıyla içeride kalan işçi olmadığı yönünde" dedi.

CEVDET YILMAZ: OLAY TÜM YÖNLERİYLE İNCELENİYOR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir" dedi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz... Balıkesir Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. DMM: ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı köyünde bulunan mühimmat fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edilmiş olup, yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

SİVİL PATLAYICILAR DA ÜRETİLİYOR Rekabet Kurumu’nun 24 Nisan 2024 tarihli kararında Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortak kontrolünde bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketinin belli orandaki hissesinin Topalipo A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildiği bilgisi yer alıyor. Şirketin internet sayfasındaki ürünler bölümünde mühimmat, ses fişeği, sivil patlayıcılar, av ve spor fişeği gibi ürünler yer alıyor. Fabrikada üretilen sivil patlayıcılar da tüneller, metro inşaatı gibi çalışmalarda kullanılıyor.