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        Haberler Gündem Husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı - En Son Haberler

        Husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı

        Mardin'de sıcak saatler. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anında orada bulunan kız çocuğun yaşadığı panik kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:35
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        Mardin'de kimliği belirsiz kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı.

        Olay anı ve çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik, kameraya yansıdı.

        Olay, 21 Aralık'ta kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, husumetli olduğu öne sürülen kişinin otomobiline yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı.

        Ölen ya da yaralanan olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kız çocuğunun, panik halinde kaçtığı görüldü.

        Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

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        #mardin
        #haberler
        #pompalı
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