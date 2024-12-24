Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, iki gün sonra ikinci duruşması yapılacak olan Narin Güran cinayetinin dosyasına köy imamı Recep Kaya’nın ifadesi de girdi.

REKLAM advertisement1 “NARİN’İ TANIMIYORUM” Kuran kursundan çıktıktan sonra en son 15.11’de okulun güvenlik kamerasında görülen Narin’in kayıp çalışması yapılırken, 23 Ağustos günü köy imami Recep Kaya’nın ifadesi alındı. Mahkeme dosyasına giren ifadede imam Kaya, 2015 yılından beri aynı köyde imamlık yaptığını belirterek “Her sene olduğu gibi bu senede 01.07.2024 yaz kuran kursu açılmıştı ben halen Tavşantepe mahallesinde ikahmet eden ortalama 20 öğrenciye kurs vermekteyim. Kursa gelen öğrencilerin çoğunluğunu tanırım. Kayıp çocuk Narin Güran’ı tanımıyorum. Ancak ailesini tanıyorum.” Dedi.

REKLAM KURS 15.05’DE SONLANDI O gün saat 13.00 sıralarında öğrencilerin bir kısmının geldiğini ifade eden Kaya “Narin Güran ise 13.40 sıralarında yalnız başına kursa geldi. Narin Güran daha önce hiç kursa gelmemişti, ilk defa geldi. Kurs saat: 15.05 sıralarında sonlandı ve öğrenciler kurstan ayrıldılar. Öğrenciler kursun bahçesine çıktığı sırada Hatice Güran diğer arkadaşlarına hitaben "eve gidip yemek yedikten sonra saat: 17:00'da Zelallerde buluşacağız" dediğini duydum.”

“KİMİN KIZI OLDUĞUNU SORDUM” Narin’i tanımadığını belirten Kaya ifadesine şöyle devam etti; “ Narin Güran ilk kez geldiği için tanışmak amacıyla kuran dersi başladığı esnada kendisine kimin kızı olduğunu adını vs. sordum. Yine ilk kez gelmesinden dolayı kendisinde bir farklılık olup olmadığını fark etmedim. Aynı gün saat 16:30 sıralarında Çarıklı Kasabası üzerinden evime gidip 5 gündür evimde olan ablam, eniştem ile birlikte Çarıklı'da bulunan kasaba gidip alışveriş yaptıktan sonra evime döndüm. O gün başka bir yere gitmedim”

“DAHA ÖNCE ÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI” Kaya Narin’in kayıp olduğu haberini şöyle anlattı; “Aynı gün saat:22.37 sıralarında görevli olduğum köyde ikamet eden Şeref Kaya'nın beni aramasıyla öğrendim ve arama faaliyetine katıldım. Bu zaman kadar köyde böyle bir olay yaşanmamıştır. Bu olay ile ilgili tüm bilgi ve görgüm bunlardan ibarettir” DURUŞMA İKİ GÜN SONRA Türkiye’nin kilitlendiği Narin Güran cinayet davasının ikinci duruşması 26 Aralık günü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Son yaşanan gelişmede sanık avukatlarının celse arasındaki taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar vermişti,

İKİ KİŞİ ZORLA GETİRİLECEK Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesini, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın ise cezaevinden celbini kararlaştırmıştı..