Bakırköy'de trafik kazalarıyla gündeme gelen alt geçitte yolun kotu düşürülecek
İstanbul Bakırköy'de gündemden düşmeyen alt geçit için İBB çalışma başlatıyor. 2 Ocak'ta başlayacak ve 45 gün sürmesi planlanan çalışmalarda yolun kotu düşürülecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'deki sahil yolunda yüksek tonajlı araçların çarptığı alt geçitte yolun kotunun düşürülmesi için çalışmalara başlandığını bildirdi.
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İBB'den yapılan açıklamada, yüksek tonajlı araçların sık sık kazaya sebebiyet verdiği Bakırköy Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki alt geçitte yeni çalışma başlatıldığı belirtildi.
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Açıklamada, "Daha önce gabarisi yüksek araçlar için konulan yükseklik uyarı levhaları ve zorunlu yönlendirme tabelaları dikkatsiz sürücüler sebebiyle yetersiz kalınca yolun kotunun düşürülmesine karar verildi.
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Bu yöntemle araç yüksekliğine dikkat etmeyen dingilli araç sürücülerinin, alt geçit tavanına çarpması nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.
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Çalışmalar kapsamında ilk etapta bugün Yeşilköy İstasyon Caddesi'nin sahil yolu katılımında yağmur suyu pompa istasyonu çalışmaları için şerit daraltılması yapıldığı aktarılan açıklamada, 2 Ocak 2025 itibarıyla Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisindeki yağmur suyu çalışmaları için Yenikapı yönünde iki şeridin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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Açıklamada, çalışmaların devamında okulların yarıyıl tatiline girdiği 18 Ocak 2025'te Sahil Yolu Rauf Orbay Caddesi Marmaray Köprüsü mevkisinde Florya istikametinde kot düşürme çalışmaları yapılacağı, bu süreçte sahil yolu Florya yönünde 3 şeridin tamamen trafiğe kapatılacağı aktarılarak, trafik akışının Yenikapı yönünden sabah ve akşam trafik yoğunluğuna göre "2 gidiş-1 geliş" şeklinde sağlanacağı, Florya yönünde kot düşürme çalışmalarının 45 gün sürmesinin planlandığı bilgisi verildi.
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