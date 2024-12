Yılbaşına kadar yağış var!

Güney Ege ve Akdeniz mevsimin şimdiye kadarki en kuvvetli yağışlarını alıyor, son 24 saatte Adana, Mersin, Antakya, Hatay, Antalya, Muğla ve İzmir yağış toplamı 50 mm’yi geçti. Bugünün tamamında 70 ila 120 mm, yarın ise 50 ila 80 mm yağış kaydetmeyi bekliyoruz.

Bu durum özellikle kıyı Akdeniz için su baskınlarına dönüşebilir. Antalya merkez dahil olmak üzere Akdeniz kıyılarının tamamında duruma hazır olmakta ve tedbir almakta yarar var. Bu yağışlı sistem 1 Ocak 2025 tarihine kadar ülkemizin güney ve batı kıyıları ile Marmara’yı etkileyecek. Hava sıcaklıkları henüz çok düşmedi, hafta sonu yaklaştıkça soğuma geliyor.

Aralık ayının bu son haftası büyük şehirlerde ve güneyin tarım arazilerinde yağışlı geçiyor, barajların riskli doluluk seviyelerine kadar düştüğü, kuruduğumuz bu sonbaharın peşine şifa gibi gelen yağışlar, aşırı miktarda düşünce afete dönüşüyor. Aslında bu aşırı yağışlara uygun tasarımlar ve şehir plancılığında bilimsel yöntemlerden ödün verilmeyen projeler ile bu mevsim geçişleri, ülkemizde afete dönüşmeden de atlatılabilir. Kıyılara komşu merkezlerin her zaman karşı karşıya olduğu sorun, şehir selleri. Sağanak yağışların su baskınlarına yol açtığı her cadde, alt geçit, ev ve iş yeri, su altında kalmış her tarım arazisi büyük ekonomik kayıplar olarak bize geri dönüyor.