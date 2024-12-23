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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

        Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarırken, şampiyonluk oranlarında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:07
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        • 3

          ÇAYKUR RİZESPOR - 3000

        • 4

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        • 5

          KAYSERİSPOR - 2000

        • 6

          ALANYASPOR - 2000

        • 7

          KONYASPOR - 1000

        • 8

          ANTALYASPOR - 1000

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          SİVASSPOR - 1000

        • 11

          TRABZONSPOR - 1000

        • 12

          KASIMPAŞA - 500

        • 13

          BAŞAKŞEHİR - 400

        • 14

          GÖZTEPE - 300

        • 15

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        • 16

          SAMSUNSPOR - 120

        • 17

          BEŞİKTAŞ - 90.00

        • 18

          FENERBAHÇE - 3.35

        • 19

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