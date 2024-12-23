Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarırken, şampiyonluk oranlarında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 23.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:07
- 1
BODRUM FK - 3000
- 2
HATAYSPOR - 3000
- 3
ÇAYKUR RİZESPOR - 3000
-
- 4
ADANA DEMİRSPOR - 3000
- 5
KAYSERİSPOR - 2000
- 6
ALANYASPOR - 2000
-
- 7
KONYASPOR - 1000
- 8
ANTALYASPOR - 1000
- 9
GAZİANTEP FK - 1000
-
- 10
SİVASSPOR - 1000
- 11
TRABZONSPOR - 1000
- 12
KASIMPAŞA - 500
-
- 13
BAŞAKŞEHİR - 400
- 14
GÖZTEPE - 300
- 15
EYÜPSPOR - 300
-
- 16
SAMSUNSPOR - 120
- 17
BEŞİKTAŞ - 90.00
- 18
FENERBAHÇE - 3.35
-
- 19
GALATASARAY - 1.10
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