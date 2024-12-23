Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı ve kritik bir 2 puan kaybetti. Lider Galatasaray ise Kayserispor'u 5-1'le geçerek puan farkını 8'e yükseltti. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.
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Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
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İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
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19- ADANA DEMİRSPOR: 20 PUAN
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18- HATAYSPOR: 28 PUAN
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17- BODRUM FK: 31 PUAN
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16- KAYSERİSPOR: 37 PUAN
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15- SİVASSPOR: 42 PUAN
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14- ALANYASPOR: 43 PUAN
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13- ÇAYKUR RİZESPOR: 44 PUAN
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12- KONYASPOR: 45 PUAN
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11- GAZİANTEP FK: 46 PUAN
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10- ANTALYASPOR: 47 PUAN
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9- KASIMPAŞA: 48 PUAN
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8- TRABZONSPOR: 51 PUAN
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7- GÖZTEPE: 52 PUAN
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6- EYÜPSPOR: 53 PUAN
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5- SAMSUNSPOR: 55 PUAN
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4- BAŞAKŞEHİR: 56 PUAN
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3- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN
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2- FENERBAHÇE: 86 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %18.5
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1- GALATASARAY: 93 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %81.5