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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Talisca an meselesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Talisca an meselesi!

        Eyüpspor'la berabere kalan Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da kazanmasıyla liderlik koltuğuyla arasındaki fark 8 puana yükseldi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, ligin ikinci yarısı için düğmeye bastı. Transferde ise Anderson Talisca'yla kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:06
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        Talisca an meselesi!
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        Fenerbahçe Yönetimi, sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak için düğmeye bastı. Teknik ekip ve futbolcular için daha disiplinli bir dönemin başladığı kulüpte, "sıkıyönetim" ilan edildi.

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun saha içindeki performanstan memnun olmadığı bilinirken, yönetim de oyuncuların ruh halini ve sahadaki mücadele eksikliğini gündemine aldı.

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; futbolculara sert uyarılar yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli çalıştırıcı Mourinho'ya tam destek verecek. Portekizli hocanın ayrılığı gündeme gelmezken, aksine yönetim Mourinho'nun arkasında duracak.

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        Ancak saha içi sonuçlar ve takımın performansındaki dalgalanmalara yönelik çözüm arayışları sürüyor.

        TALISCA SON AŞAMADA

        Devre arası transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Özellikle eksik bölgelere yapılacak takviyelerle takımın kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yönetim, transfer bütçesini ciddi şekilde artırarak taraftarları heyecanlandıran isimlere yöneldi.

        Bu kapsamda, Anderson Talisca transferinde artık son aşamaya gelindi. Brezilyalı yıldızla imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

        Sezonun ilk yarısında alınan sonuçlar ve oyuncuların performansı, kulüp içinde sıkı bir analizden geçirildi. Yönetim, bu süreçte yalnızce teknik ve taktik konulara değil, futbolcuların sahadaki mücadeleci ruhuna da odaklanıyor.

        Bu çerçevede hem teknik ekibin hem de futbolcuların daha disiplinli bir çalışma düzenine geçeceği bir dönem başlıyor.

        Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısındaki hedefleri, daha güçlü bir kadro ve disiplinli bir anlayışla sahada daha iddialı bir performans sergilemek olacak.

        Taraftarlar, hem transfer haberlerini hem de takımın yeni dönemini merakla bekliyor.

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