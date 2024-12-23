Fenerbahçe'de Talisca an meselesi!

Fenerbahçe Yönetimi, sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak için düğmeye bastı. Teknik ekip ve futbolcular için daha disiplinli bir dönemin başladığı kulüpte, "sıkıyönetim" ilan edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun saha içindeki performanstan memnun olmadığı bilinirken, yönetim de oyuncuların ruh halini ve sahadaki mücadele eksikliğini gündemine aldı.

Ancak saha içi sonuçlar ve takımın performansındaki dalgalanmalara yönelik çözüm arayışları sürüyor.

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; futbolculara sert uyarılar yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli çalıştırıcı Mourinho'ya tam destek verecek. Portekizli hocanın ayrılığı gündeme gelmezken, aksine yönetim Mourinho'nun arkasında duracak.

Sezonun ilk yarısında alınan sonuçlar ve oyuncuların performansı, kulüp içinde sıkı bir analizden geçirildi. Yönetim, bu süreçte yalnızce teknik ve taktik konulara değil, futbolcuların sahadaki mücadeleci ruhuna da odaklanıyor.

Bu çerçevede hem teknik ekibin hem de futbolcuların daha disiplinli bir çalışma düzenine geçeceği bir dönem başlıyor.