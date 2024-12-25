En çok kazandıran sektörler

TÜİK, 2023 yılına dair Kazanç Yapısı İstatistikleri'ni açıkladı. Ekonomik faaliyet ayrımına göre 'yıllık ortalama brüt kazanç' verileri paylaşıldı. Buna göre en yüksek gelir elde eden sektörler ortaya çıktı. İşte kazançlarına göre sektörler: