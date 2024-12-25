Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş

Birleşik Krallık Ordusu, savaş sahasında önemli bir dönüm noktası olabilecek olan anti-drone silahını tanıttı. Silah, radyo dalgaları ile drone sürülerine karşı başarılı savunmalar yapabiliyor. Henüz 1 kilometre menzile kadar drone sürülerini takip edebilen silahın ileride daha uzun mesafeler için de kullanılması için çalışmalar sürüyor.

Özellikle Ukraynalı drone operatörlerinin savaş sahasında sağladıkları başarı ile birlikte ülkelerin drone kullanımına verdikleri önem de arttı. Bir FPV drone tank dahi imha edebilen Ukraynalı operatörler Rus Ordusunu da drone teknolojisini geliştirmeye zorladı.

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Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ise geliştirdikleri anti-drone silahı hakkında detaylı bilgi verdi. 1 kilometre menzile sahip olan silahın maliyeti de oldukça düşük. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığının resmî sitesinden yapılan açıklamaya göre silahın kullanım maliyeti "bir turta fiyatı kadar" olarak nitelendirildi. Bu da atış başına 10 peni kadar yapıyor.

REKLAM The @BritishArmy has successfully trialed a new radio frequency directed energy weapon (RFDEW) capable of destroying swarms of drones.



RFDEWs can neutralise targets up to 1km away at an estimated cost of 10p per shot.



Read more 👇https://t.co/CeH5dxLU5A pic.twitter.com/fW0mWaIlOn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 23, 2024 Radyo dalgaları ile çalışan silahın hava, kara ve denizden gelecek her türlü drone sistemine karşı kullanılabileceği belirtildi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Tedarik ve Endüstri Departmanı Başkanı Maria Eagle "Radyo dalgaları kullanarak oluşturulan bu silah "oyun değiştirici" potansiyele sahip" dedi. Silahın geliştirilmesinde önemli rol oynayan Thales şirketinin menajeri ise "Thales bu alanda 40 senedir çalışmalarını yürütüyor ve hükûmetteki ortaklarımızla birlikte bu tarz teknolojileri üretmeye devam edeceğiz" dedi.