Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş

Birleşik Krallık Ordusu, savaş sahasında dönüm noktası niteliğindeki yeni silahı tanıttı
Özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte insansız hava araçlarının önemi giderek arttı. Ukrayna Ordusunun başarılı FPV drone kullanımı birçok askeri uzman tarafından kabul edilmiş durumda. Gerek can kaybını azaltması gerekse çok kullanışlı olması bakımından askeri drone sistemleri savaş sahasında ciddi etkilere sahip. Birleşik Krallık Ordusu ise bir süredir üzerinde çalıştığı anti-drone silahını tanıttı. Silah radyo dalgaları ile droneları etkisiz hâle getirebiliyor.
Birleşik Krallık Ordusu, savaş sahasında önemli bir dönüm noktası olabilecek olan anti-drone silahını tanıttı. Silah, radyo dalgaları ile drone sürülerine karşı başarılı savunmalar yapabiliyor. Henüz 1 kilometre menzile kadar drone sürülerini takip edebilen silahın ileride daha uzun mesafeler için de kullanılması için çalışmalar sürüyor.
Özellikle Ukraynalı drone operatörlerinin savaş sahasında sağladıkları başarı ile birlikte ülkelerin drone kullanımına verdikleri önem de arttı. Bir FPV drone tank dahi imha edebilen Ukraynalı operatörler Rus Ordusunu da drone teknolojisini geliştirmeye zorladı.
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ise geliştirdikleri anti-drone silahı hakkında detaylı bilgi verdi. 1 kilometre menzile sahip olan silahın maliyeti de oldukça düşük. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığının resmî sitesinden yapılan açıklamaya göre silahın kullanım maliyeti "bir turta fiyatı kadar" olarak nitelendirildi. Bu da atış başına 10 peni kadar yapıyor.
Radyo dalgaları ile çalışan silahın hava, kara ve denizden gelecek her türlü drone sistemine karşı kullanılabileceği belirtildi.
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Tedarik ve Endüstri Departmanı Başkanı Maria Eagle "Radyo dalgaları kullanarak oluşturulan bu silah "oyun değiştirici" potansiyele sahip" dedi.
Silahın geliştirilmesinde önemli rol oynayan Thales şirketinin menajeri ise "Thales bu alanda 40 senedir çalışmalarını yürütüyor ve hükûmetteki ortaklarımızla birlikte bu tarz teknolojileri üretmeye devam edeceğiz" dedi.