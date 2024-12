Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarının ani ve aşırı bir şekilde artacağına ilişkin söylentiler olduğunu ifade ederek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu söylentilerin ramazan ayı, Kurban Bayramı ve yılbaşlarında çıkarıldığına dikkati çeken Tunç, "Bu söylentileri çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli ki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkan vermeyecektir. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok" dedi.

"Kırmızı ette yılbaşından sonra ani ve aşırı fiyat artışı olacak söylentisini çıkaranlar umduklarını bulamayacaklar. Bunlar paket et ithalatını bile gündeme getirmek istiyorlar. Üreticilerimiz kesinlikle oyuna gelmesin. 'Biraz daha bekleyelim daha çok kazanalım' diye düşünenler bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürmüş olacak. Ayrıca uzun vadede zarar etmiş olacaklar."

Bakanlığın, üreticileri koruyan bir yönetim izlediğini belirten Tunç, "Bakanlık 'Hiçbir üretici zarar etmeyecek.' diyor. Bu kapsamda da ESK, sürekli olarak piyasayı takip ediyor ve kesim fiyatlarını da buna doğrultuda belirliyor. Üreticilerin mağdur olmaması için bu çalışmalar yapılıyor. ESK'nin şu an piyasaya et sürmek için hazırlıklarını tamamladığını biliyorum." diye konuştu.

KASAPLARA KIRMIZI ET SATIŞI YAPILACAK

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de yeni yıla girerken ESK'nin et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek için tedbirlerini aldığını dile getirdi. Tüfekci, "Kurum bu dönemde daha fazla kesim yapmak için hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla şu an kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış beklenmiyor." ifadelerini kullandı.