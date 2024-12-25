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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç: Fiyatlarda ani bir artış olması için sebep yok

        Kırmızı et üreticileri ve kasaplar, yılbaşında ürün fiyatlarında ani ve aşırı bir artış beklenmediğini, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu konuda tedbir aldığını bildirdi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, "Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok" dedi. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de, şu an kuzu etinde mevsimsel nedenlerle darlık yaşandığını belirterek, bu durumun geçici olduğunun altını çizdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:03
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        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
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        Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarının ani ve aşırı bir şekilde artacağına ilişkin söylentiler olduğunu ifade ederek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bu söylentilerin ramazan ayı, Kurban Bayramı ve yılbaşlarında çıkarıldığına dikkati çeken Tunç, "Bu söylentileri çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli ki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkan vermeyecektir. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok" dedi.

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        Tunç, söz konusu söylentileri çıkaranların kendi çıkarlarını düşündüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Kırmızı ette yılbaşından sonra ani ve aşırı fiyat artışı olacak söylentisini çıkaranlar umduklarını bulamayacaklar. Bunlar paket et ithalatını bile gündeme getirmek istiyorlar. Üreticilerimiz kesinlikle oyuna gelmesin. 'Biraz daha bekleyelim daha çok kazanalım' diye düşünenler bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürmüş olacak. Ayrıca uzun vadede zarar etmiş olacaklar."

        Bakanlığın, üreticileri koruyan bir yönetim izlediğini belirten Tunç, "Bakanlık 'Hiçbir üretici zarar etmeyecek.' diyor. Bu kapsamda da ESK, sürekli olarak piyasayı takip ediyor ve kesim fiyatlarını da buna doğrultuda belirliyor. Üreticilerin mağdur olmaması için bu çalışmalar yapılıyor. ESK'nin şu an piyasaya et sürmek için hazırlıklarını tamamladığını biliyorum." diye konuştu.

        KASAPLARA KIRMIZI ET SATIŞI YAPILACAK

        İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de yeni yıla girerken ESK'nin et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek için tedbirlerini aldığını dile getirdi. Tüfekci, "Kurum bu dönemde daha fazla kesim yapmak için hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla şu an kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

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        ESK'nin şu an zincir market ve yemek sanayicilerine et verdiğini hatırlatan Tüfekci, bu dönemde kasaplara da kırmızı et verilmesi için çalışmalar yapıldığını vurguladı.

        Tüfekci, şu an kuzu etinde mevsimsel nedenlerle darlık yaşandığını belirterek, bu durumun geçici olduğunun altını çizdi.

        ESK 15 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPACAK

        Öte yandan, ESK, yeni yıla girerken kırmızı et piyasasına yönelik tedbirler aldı.

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde kesime hazır canlı stok bulunduran ESK, bunun dışında kesimlik canlı hayvan da tedarik ederek 15 Ocak tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapacak. Kesimden elde edilen etler piyasayı regüle etmek amacıyla uygun fiyattan market, kasap ve et sanayicilerine ulaştırılacak.

        ESK, konuyla ilgili ilanlarını internet sitesinden duyururken, talep toplama işlemi bugün itibarıyla başladı.

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