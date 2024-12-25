TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Düzenleme yoksa bir daha katılmayacağız - İş-Yaşam Haberleri

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Düzenleme yoksa bir daha katılmayacağız - İş-Yaşam Haberleri

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararına dair açıklamalarda bulundu.

Atalay, 30 yılda 6 kere oy birliğiyle karar alınmış 22 kere biz bu toplantıya muhalefet şerhi koymuşuz. Rakamdan haberimiz yok. Bu sebeple bizim o toplantıda olmamızın bir anlamı da yoktu dün " dedi.

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Asgari ücret 22.104 TL oldu Haberi Görüntüle

"Biz zordayız, geçinemiyoruz. Bizi hırpalamanın kimseye faydası yok. Bu komisyon adil değil, bu komisyon anti demokratik bir komisyon" diyen Atalay, "Adil olmayan bir komisyonda 50 sene durduk. Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız. Adil ve demokratik komisyon olur, sözümüz dinlenirse bu komisyonda varız" açıklamasında bulundu.

Atalay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle: "İkinci toplantıda komisyonun tamamına yakını asgari ücretli oldu. Bu sefer de bir aşçı bir kuaför bir taşeron işçi bir de gazetecimiz var. Türk-İş’in uzmanları ile hukukçularımız arkadaşlarımız çalışma yaptılar, sonra da arkadaşlarımız toplantılara katıldılar. Bu kararı bizim komisyondaki arkadaşlarımız versin istedik.

"ÜLKENİN YARISI ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR" Maalesef 8 milyon asgari ücretli var ülkemizde. Son 5 senedir asgari ücret geçim ücreti oldu. Geçmiş yıllarda ülkenin yüzde 20’siydi, şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. REKLAM Bu masada asgari ücretliler olsun ve onlar karar versin istedik biz. Taleplerini sizlerin önünde kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız 29.583 TL talep ettiler. Aradan bir hafta geçti, perşembe, cuma olacak denirken dün akşam oldu toplantı. 3 toplantıda taraflar bizim önümüze rakam getirmediler.

Burada bizim talebimiz Anayasada yer alan geçim şartlarına uyulmalı, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik. İmkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı. Bizim dışımızda en büyük işçi konfederasyonlarıyla temmuz ayında bir toplantı yaptık ve vergi ile ilgili sıkıntımız var dedik. Kamu işçisi asgari ücret seviyesine düştü dedik.

Kamunun her sektörde bu işçilere ülkede ihtiyacı var. 45 yaşındaki insanları emekli ettiler ancak ülkenin bunlara ihtiyacı var dememize rağmen arkadaşlarımız patır patır emekli olmaya devam ediyor. Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti Haberi Görüntüle “17 KERE EYLEM YAPTIK, MİTİNG YAPTIK, PANEL YAPTIK” 17 kere eylem yaptık, miting yaptık, panel yaptık. En son 20 Ekim’de Ankara’da 150 bin arkadaşımızın katıldığı bir miting gerçekleştirdik. Emekliye söz verdik, asgari ücretliye söz verdik konuştu.

REKLAM Mecliste yapılan 2025 yılı bütçesi ile ilgili çalışmaları dört gözle takip ettik. Vergiyle ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bir Ocak’ta aldığımız mart ayında alamıyoruz 12 ay çalışıyoruz 2 ayını vergiye veriyoruz dedik. Bununla ilgili de olumlu hiçbir şey olmadı. "3 TOPLANTIDA DA MASAYA BİR RAKAM GELMEDİ" 3 asgari ücret toplantısında da masaya bir rakam gelmedi. Bu masada Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı var... Maalesef dün akşam saat 6 buçuk civarında bize haber verdiler, sonra da Bakan bey benimle konuştu. Biz de bu toplantıya katılmama kararı aldık.

30 yılda 6 kere oy birliğiyle karar alınmış 22 kere biz bu toplantıya muhalefet şerhi koymuşuz. Rakamdan haberimiz yok. Bu sebeple bizim o toplantıda olmamızın bir anlamı da yoktu dün. 15 kişi katılıyoruz. İşverenle hükümet beraber oluyor istediği kararı çıkartıyor. 29.583 TL rakam belli ettiniz dün neden gittiniz diyen arkadaşlar var. Biz oraya gitmedik, toplantıya katılmadık.

Bir tır şoförü beni arayıp duruşumuz için teşekkür ediyor. Okumu insanlar kalkıp hala Türk-iş gitti kabul etti diye yazıyor. Biz komisyonda sözümün dinlenmediğini, yetkimizin olmadığını gördük ve toplantıya katılmadık. "YILLIK DA OLSA 6 AYLIK DA OLSA KABUL EDİLEBİLİR TARAFI YOK" Bu açıklanan ücret, yıllık da olsa 6 aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok. 29.583 TL olması gerektiğini her yere anlattık.

74 yıldır Türk-iş hep demokrasiden ve işçiden yana oldu. 28 Şubat’ta da 15 Temmuz’da da işçi hep sokakta oldu. Tankın önüne yatanlar da var alkışlayanlar da biz tankın önüne yatanlardan olduk. Ülkenin çıkarlarını savunanlardan yana olduk. Sayın Mehmet Şimşek finans kuruluşları ülkeyi methediyor diyor. Böyle oluyorsa dar ve sabit gelirlinin de bundan büyümesi gerekiyor.

Bu zamma iyi demek mümkün değil. "DÜZENLEME YOKSA BİR DAHA KATILMAYACAĞIZ" Biz zordayız, geçinemiyoruz. Bizi hırpalamanın kimseye faydası yok. Bu komisyon adil değil, bu komisyon anti demokratik bir komisyon. Adil olmayan bir komisyonda 50 sene durduk. Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız. Adil ve demokratik komisyon olur, sözümüz dinlenirse bu komisyonda varız. Ancak adet olsun diye o komisyona bundan sonra katılmıyoruz. Biz burada yokuz. Olsak da sözümüz dinlenmiyor."