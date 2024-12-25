Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kazakistan'ın Aktau bölgesinde yolcu uçağı düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giden uçağın düştüğünü bildirdi.

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Azerbaycan Havayolları'na ait, J2-8243 uçuş numaralı Embraer 190 uçağının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye uçtuğunu ancak Kazakistan'ın Aktau şehrinden yaklaşık 3 km uzakta acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Rus haber ajansları, uçağın Grozni'deki sis nedeniyle rotasını değiştirdiğini ifade etti. Azerbaycan Hava Yolları uçağın kuş sürüsüne çarptığı için düştüğünü duyurdu. Interfax'ın haberine göre, Kazak yetkililer, teknik bir sorun da dahil olmak üzere, yaşananların farklı olası versiyonlarını araştırmaya başladı. KAZAK YETKİLİLER: 25 KİŞİ YARALI KURTULDU Azerbaycan Havayolları, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebattan oluşan 72 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 72 kişiden 25'inin sağ kurtulduğunu, bunların 22'sinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. AZERBAYCAN HAVAYOLLARI: UÇAK KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPTI Azerbaycan Hava Yolları uçağın kuş sürüsüne çarptığı için düştüğünü duyurdu. Emekli kaptan pilot Eyüp Turşucu Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, uçağın Grozni'ye yaklaşırken görüş mesafesi kötü olduğu için Aktau'ya ilerlediğini kaydetti.

Aktau'da görüş mesafesinin iyi olduğunu belirten Turşucu, "Aktau'da yolunda gitmeyen bir şey olduğu belli. Çok alçak seviyedeyken düştüğünü biliyoruz. Orada çok ciddi bir kuş sürüsü havalandıysa kontrol kaybı gerçeklemiş olabilir piste çok sert bir şekilde vurduğu görülüyor" ifadelerini kullandı. KUŞ SÜRÜSÜ KAZAYA NASIL SEBEP OLUR? Uzmanlar, kuşlar uçağın jet motorlarına girdiklerinde motorun çalışmasını engelleyebileceğini, ciddi hasara yol açabileceğini veya motorun tamamen durmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Özellikle kalkış ve iniş sırasında motor arızası riski yüksektir, çünkü uçak bu aşamalarda yere daha yakındır ve kuş sürüleriyle karşılaşma ihtimali artar. REKLAM