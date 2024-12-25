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        Haberler Dünya Lavrov: Sabrımızı zorlamayın | Dış Haberler

        Sergey Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı'nda artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu ve Batılı devletleri sorumlu davranmaları konusunda uyardı. Sergey Lavrov "Nükleer silahları kullanmak istemiyoruz böylesi bir savaşın kazananı olmaz" dedi. Lavrov nükleer silahların kullanılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:30
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        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyada yaşanan gerilim hakkında yorumlarda bulundu ve özellikle Batılı liderleri uyardı.

        Tansiyonun düşmesinden yana tavır takındıklarını söyleyen Lavrov "Nükleer silahların kullanılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha evvel ABD Başkanı Reagen ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov'un da ortak açıklamalarında belirttikleri gibi nükleer savaş asla olmamalı çünkü bu savaşta kazanan olmayacak. Ancak Ukrayna Savaşı başladığında bazı Batılı uzmanlar bu savaşta nükleer unsurların kullanılabileceğini söylüyordu. Hatta Birleşik Krallık Başbakanı nükleer silah butonuna basmanın kendisine ait bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bunu bir başbakan söyledi. NATO üyesi devletlerden de NATO'nun bir nükleer ittifak olduğuna dair söylemler de geldi. Anlayacağınız bu tartışmayı başlatan biz değiliz." dedi

        Lavrov, nükleer savaş istemediklerini ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını bildirdi.

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