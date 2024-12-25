Yeni gözde Mikautadze
Galatasaray'da transfer hareketliliği yeni yıl öncesinde arttı. Sarı-kırmızılıların önceliği Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze.
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Yeni yıla 8 puan farkla lider giren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
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Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi'nde de namağlup olan sarı-kırmızılıların hedefi Avrupa'da final oynayabilecek bir kadro kurmak.
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Stoperin yanı sıra hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom'da yeni gözde ise Georges Mikautadze.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hem 4-2-3-1 hem de 3-5-2'de kullanabilecek olması nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuya sıcak bakıyor.
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Hücum hattında epeyi hareketli olan Mikautadze farklı rollerde ve pozisyonlarda da görev yapabiliyor.
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Paulo Dybala'dan fiziksel olarak daha önde olan Mikautadze sarı-kırmızılı kulübün önceliği haline gelmiş durumda.
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Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lyon ise 18 milyon Euro'ya aldığı Mikautadze'yi ucuza bırakmak istemiyor.
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Fransız ekibi 24 yaşındaki golcü için 25 milyon Euro talep ediyor.
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Galatasaray yönetimi ise ekonomik açıdan darboğazda olan Lyon'un durumundan faydalanma niyetinde.
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Cimbom Lyon'un acil olarak gelir yaratması gerekmesi nedeniyle bu transferi 20 milyon Euro'nun altına bitirmeyi hedefliyor.
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Mikautadze bu sezon Lyon'da 21 maça çıkarken 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.