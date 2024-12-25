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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da yeni gözde Mikautadze - Futbol Haberleri

        Yeni gözde Mikautadze

        Galatasaray'da transfer hareketliliği yeni yıl öncesinde arttı. Sarı-kırmızılıların önceliği Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze.

        Giriş: 25.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:21
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          Yeni yıla 8 puan farkla lider giren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

        • 2

          Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi'nde de namağlup olan sarı-kırmızılıların hedefi Avrupa'da final oynayabilecek bir kadro kurmak.

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          Stoperin yanı sıra hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom'da yeni gözde ise Georges Mikautadze.

        • 4

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hem 4-2-3-1 hem de 3-5-2'de kullanabilecek olması nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuya sıcak bakıyor.

        • 5

          Hücum hattında epeyi hareketli olan Mikautadze farklı rollerde ve pozisyonlarda da görev yapabiliyor.

        • 6

          Paulo Dybala'dan fiziksel olarak daha önde olan Mikautadze sarı-kırmızılı kulübün önceliği haline gelmiş durumda.

        • 7

          Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lyon ise 18 milyon Euro'ya aldığı Mikautadze'yi ucuza bırakmak istemiyor.

        • 8

          Fransız ekibi 24 yaşındaki golcü için 25 milyon Euro talep ediyor.

        • 9

          Galatasaray yönetimi ise ekonomik açıdan darboğazda olan Lyon'un durumundan faydalanma niyetinde.

        • 10

          Cimbom Lyon'un acil olarak gelir yaratması gerekmesi nedeniyle bu transferi 20 milyon Euro'nun altına bitirmeyi hedefliyor.

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          Mikautadze bu sezon Lyon'da 21 maça çıkarken 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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