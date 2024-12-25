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        Haberler Gündem Güncel Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı | Son dakika haberleri

        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı

        Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 çalışandan 8'inin kadın olduğu açıklandı. Bugün toprağa verilecek kişilerin fotoğrafları da ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:29
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        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
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        Türkiye dün yürekleri yakan bir haberle sarsıldı. Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 8'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre yaşamını yitiren kişiler için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

        Özlem Özçakır
        Özlem Özçakır

        11 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı fabrika, dronla görüntülendi

        Hayatını kaybeden kişilerin fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayda 7 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.

        Tuğba Demir
        Tuğba Demir

        Patlamada hayatını kaybedenlerin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi.

        Elif Özgür
        Elif Özgür
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi dün akşam saatlerinde ziyaret etti. Güler, Yerlikaya ve Işıkhan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

        Seda Akın
        Seda Akın

        PATLAMA, KOMŞU MAHALLEDEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

        Öte yandan patlama sonrası çıkan yangın, kırsal Ziyaretli Mahallesi'nden cep telefonuyla kaydedildi.

        Selin Karanlıkoğlu
        Selin Karanlıkoğlu

        Fabrikadan yükselen duman, Ziyaretli Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında çalışan işçiler tarafından kayda alındı.

        Muhammet Ergin
        Muhammet Ergin

        Öte yandan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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        Seçil Çapa
        Seçil Çapa

        İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

        Enes Kırmızı
        Enes Kırmızı

        AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı.

        Tuba Sert
        Tuba Sert

        Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu.

        Çetin Karamüftüoğlu
        Çetin Karamüftüoğlu

        Yakınlarına teslim edilen 11 kişinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.

        Müberra Sönmez
        Müberra Sönmez
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
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        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
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        #son dakika
        #Balıkesir
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