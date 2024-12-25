Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı

Türkiye dün yürekleri yakan bir haberle sarsıldı. Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 8'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre yaşamını yitiren kişiler için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Özlem Özçakır

11 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı fabrika, dronla görüntülendi

Hayatını kaybeden kişilerin fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayda 7 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi dün akşam saatlerinde ziyaret etti. Güler, Yerlikaya ve Işıkhan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi.

Fabrikadan yükselen duman, Ziyaretli Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında çalışan işçiler tarafından kayda alındı.

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Seçil Çapa

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

Enes Kırmızı

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı.